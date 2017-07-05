Все сети подвижной радиосвязи Российской Федерации стали технологически нейтральными

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в ходе которого было принято решение, разрешающее создание сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах радиочастот 1920–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц, в которых в настоящее время разрешено использовать радиоэлектронные средства (РЭС) стандарта UMTS.

Это решение позволит ускорить внедрение перспективных радиотехнологий и расширить набор услуг связи, доступных на территории РФ. Таким образом, с регуляторной точки зрения в России завершился переход сетей подвижной радиосвязи на технологическую нейтральность.

Полосы радиочастот 1920–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц были последним диапазоном для сетей подвижной радиосвязи, в котором не было возможности строить сети связи самого перспективного стандарта четвертого поколения LTE.

Теперь при соблюдении ряда условий, в том числе при соответствии технических характеристик РЭС, их обязательной регистрации и выполнении специальных условий по оказанию услуг связи, операторы связи смогут использовать самые современные технологии во всех диапазонах частот, где развивается подвижная связь. Технологическая нейтральность, первое решение о внедрении которой было принято на заседании ГКРЧ в 2013 году, уже стала одной из эффективных мер регулирования рынка, позволила ускоренными темпами перевести на технологию связи четвертого поколения LTE значительное число базовых станций в России.

В настоящее время, число базовых станций, работающих в стандарте 4G/LTE в России, составляет уже около четверти от общего числа базовых станций потребительской мобильной связи в стране.

Важным итогом заседания стало принятое решение о выделении компании «Мегафон» полосы радиочастот 3400–3800 МГц для тестового развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения 5G и полосы радиочастот 25250–29500 МГц для развертывания мобильного сегмента 5G на Чемпионате мира 2018 года. Подобные опытные сети позволят не только продемонстрировать современные технологии на главном спортивном событии 2018 года, но и помогут определить условия использования перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими радиослужбами. Отметим, что согласно разработанной министерством программе «Цифровая экономика» к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч жителей.

Участники заседания также рассмотрели вопрос об использовании полос радиочастот 453–457,4 МГц и 463–467,4 МГц радиоэлектронными средствами стандарта IMT-MC на территории РФ. Данное решение позволит обеспечить равные условия развития сетей связи всем пользователям радиочастотного спектра, облегчит общее планирование использования рассматриваемых полос радиочастот и внедрение в эти полосы радиочастот новых систем связи современных радиотехнологий, а также позволит упростить регуляторные процедуры, в том числе связанные с совместным использованием радиочастот.

Аналогичное решение о равных условиях использования частот в стандартах GSM-900 и GSM-1800 ГКРЧ приняла в июле 2016 г.

Члены ГКРЧ приняли решение о выделении неопределенному кругу лиц полос радиочастот C- и Ku-диапазонов для применения земных станций спутниковой связи фиксированной спутниковой службы и бортовых ретрансляторов космических аппаратов иностранных спутниковых сетей в целях организации российских сетей связи различного назначения. Это решение позволит обеспечить орбитально-частотным ресурсом российских пользователей, эксплуатирующих земные станции спутниковой связи на территории РФ даже при временном дефиците спутникового ресурса на российских космических аппаратах сроком на пять лет.

Допускается использование только иностранных спутниковых сетей, скоординированных с администрацией связи РФ, перечень которых был утвержден данным решением ГКРЧ. Также этим решением определен порядок частотного обеспечения действующих на территории РФ сетей спутниковой связи при их работе через иностранные космические аппараты, который учитывает приоритет использования российского орбитально-частотного ресурса.

В ходе заседания была также одобрена концепция развития системы контроля за излучениями РЭС и высокочастотных устройств гражданского назначения в России на период до 2025 года, внесены изменения в ряд прежних решений ГКРЧ по вопросам присоединения к решениям Комитета по электронным средствам связи Европейской конференции администраций почт и электросвязи.