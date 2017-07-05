Softline внедрила систему резервного копирования для банка «Российский капитал»

Softline объявила о завершении проекта по внедрению системы резервного копирования на базе программного обеспечения CommVault для банка «Российский капитал». В результате заказчик получил централизованную систему мониторинга и управления операциями резервного копирования.

Банку было необходимо автоматизировать процесс резервного копирования и восстановления данных, чтобы в случае возникновения сбоя сократить время восстановления работоспособности сервисов и снизить риски потери критически важных сведений. На конкурсной основе партнером была выбрана компания Softline, которая обладает всеми необходимыми компетенциями и большим опытом реализации проектов подобного плана.

Перед специалистами Softline стояла задача по созданию системы для организации эффективных процессов резервного копирования, хранения, проверки и восстановления резервных копий данных. В качестве оптимального решения было выбрано ПО CommVault, предоставляющее заказчику преимущества глобального подхода к защите, управлению и доступу к данным.

«Программное обеспечение CommVault создано на объединяющей кодовой базе для управления интегрированными данными. Единая платформа состоит из отдельных модулей, которые объединены общими серверными службами. Благодаря этому они с легкостью обмениваются информацией для решения огромного количества проблем, связанных с хранением данных, а также с доступом к ним», - сказала Ирина Кривенкова, директор управления сервисами и учебного центра компании Softline.

На начальном этапе был произведен сбор и анализ информации о составе и объеме копируемых сведений, периодичности проведения резервного копирования, после чего специалисты Softline разработали стратегию и создали резервное копирование серверов приложений, файловых данных и пользовательских устройств.

«Разработанная для нашей организации система резервного копирования на базе ПО CommVault обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости и удобна в управлении. В результате проекта мы получили не просто эффективное решение, но и грамотно спланированные специалистами Softline стратегии резервного копирования и использования носителей, что позволит нам обеспечить непрерывную сохранность сервисов и важной информации», - прокомментировал Сергей Пегасов, старший вице-президент банка «Российский капитал».