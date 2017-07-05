«Рэйдикс» и «Окно-ТВ Санкт-Петербург» предоставили СХД для видеотрансляций Кубка Конфедераций

«Рэйдикс» и «Окно-ТВ Санкт-Петербург» предоставили программно-аппаратный комплекс для обеспечения видеотрансляций матчей Кубка Конфедераций 2017 со стадиона «Санкт-Петербург Арена» для американской телекомпании Fox Sports 1. Хранилище для видеоданных под управлением RAIDIX стало частью комплексного решения от «Окно-ТВ» – официального подрядчика, осуществившего развертывание систем технологического телевидения и коммуникационного центра для прямых трансляций.

Кубок Конфедераций FIFA 2017 проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Специалисты ОКНО-ТВ оснастили стадион «Санкт-Петербург Арена» телевизионным оборудованием последнего поколения с возможностью передачи графического изображения на основные табло стадиона и системами звукоусиления. Кроме того, компания реализовала необходимую инфраструктуру для прямых включений и телевизионных трансляций с передвижных телестанций.

«Рэйдикс» является разработчиком программной технологии RAIDIX Media, настроенной для работы с высочайшими нагрузками в медиаиндустрии и телевещании. RAIDIX обеспечивает передачу видео без потери кадров и эффективность на всех этапах технологического процесса (съемка, монтаж, перекодирование, вещание, архивное хранение). В данном случае компания «Рэйдикс» предоставила интегратору систему хранения данных 3U AIC c общей емкостью хранения 64 ТБ (16 дисков по 4 ТБ) под управлением операционной системы RAIDIX.

В рамках комплексного решения RAIDIX демонстрирует стабильно высокую скорость в многопоточном режиме и осуществляет приоритизацию критичных для бизнеса задач на уровне приложений. RAIDIX успешно применяется на рынке при работе с видеоформатами высокого разрешения (2K/4K/8K) и растущими объемами данных, помогая телекомпаниям соблюдать непрерывность трансляций, а также жесткий график видеопроизводства и выпуска материала в эфир.

Монтажные станции и видеоносители на базе RAIDIX повсеместно используются крупнейшими медикомпаниями и телеканалами в США и других регионах для эффективного постпроизводства и доставки контента - знаменитых телешоу и знаковых спортивных мероприятий.

Портфолио внедрений RAIDIX включает в себя поставки на киностудии TM Production, «Остров», «Белая полоса», Star Media, телеканалы «МАТЧ ТВ», «Вместе-РФ», студию цветокоррекции Colorkitchen и др. На оборудовании под управлением ПО RAIDIX производилась работа над фильмами «Духless2», «Сталинград», документальной картиной «Сочи 2014: 22-е Зимние Олимпийские игры» и др.