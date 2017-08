Orange Business Services и Сhina Telecom предоставят непрерывный доступ к IoT-услугам

Orange Business Services и China Telecom объявили о расширении стратегического партнерства в сфере интернета вещей (IoT). Об этом было объявлено в ходе мероприятия eSurfing on the Silk Road, IoT with the World, состоявшегося в Шанхае. Новый этап сотрудничества позволит обеим компаниям совместными усилиями оказывать услуги своим корпоративным заказчикам сразу на трех континентах – в Азии, Европе и Африке.

Корпоративные клиенты China Telecom и Orange, работающие на разных континентах, смогут развертывать свои сети интернета вещей и M2M (Machine-to-Machine) в сетях другого оператора. Заказчики China Telecom, оказывающие услуги в области интернета вещей, смогут развернуть свои активы и предложения в сетях компании Orange, расположенных в странах Европы и Африки. Соответственно, и глобальные корпоративные клиенты Orange получают возможность выхода на быстрорастущий рынок Китая, используя для этого сетевые IoT-ресурсы и бизнес-возможности оператора China Telecom. Оба партнера предлагают глобальное решение на базе универсальных встроенных SIM-карт (eUICC, embedded Universal Integrated Circuit Card) и широко распространенной платформы Device Connectivity Platform Ericsson, которое удовлетворяет местным требованиям по подключению к IoT и обеспечивает бесшовный процесс обслуживания клиентов.

Сотрудничество компаний China Telecom и Orange будет реализовываться как в коммерческой, так и в технической плоскостях, что позволит создавать новые модели услуг, поддерживающих глобальные возможности интернета вещей. Как предусматривает соглашение между обеими компаниями, Orange становится одним из приоритетных партнеров в области связи для China Telecom в странах Европы и Африки, а China Telecom, в свою очередь, будет оказывать поддержку Orange при подключении к услугам связи в Китае. Кроме того, обе компании договорились совместно изучать потенциал для расширения существующих возможностей IoT, а также возможности для реализации новых технологий, таких как мобильный Интернет вещей на мировом рынке.

Дэн Сяо Фэн (Deng Xiao Feng), управляющий директор отдела глобального бизнеса China Telecom отметил: «Китай является одним из самых быстрорастущих рынков для приложений Интернета вещей. China Telecom тесно сотрудничает с компанией Orange, стремясь построить инновационное и продвинутое IoT-решение, которое могло бы охватить все глобальные возможности этой индустрии. China Telecom совместно с Orange будет решать задачи, связанные с возрастающим спросом на интернет вещей, и мы рады поддержать наших корпоративных клиентов, предоставив им открытую IoT-платформу, которая наилучшим образом сочетает в себе сильные стороны и возможности наших компаний. Теперь мы можем расширить наш бизнес в других регионах, благодаря открытому, взаимовыгодному и беспроигрышному деловому партнерству. Результаты глобального развития интернета вещей смогут принести пользу компаниям в любой стране».

Карстен Селле (Karsten Selle), вице-президент по финансам и управлению Orange Mobile Enterprise сказал: «Orange Business Services всегда стремится к созданию инновационных решений, отвечающих глобальным потребностям наших заказчиков. Мы с нетерпением ждем, когда вместе с China Telecom мы сможем создавать реальные выгоды для бизнеса в глобальных IoT-проектах наших общих клиентов. Благодаря расширенному охвату Азиатского рынка, мы рассчитываем еще больше усовершенствовать нашу платформу интернета вещей и анализа данных Datavenue, расширив ее возможности глобального подключения».