Минкомсвязи: объем платежей через ЕПГУ в первом полугодии 2017 года превысил 8 млрд рублей

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что за первые шесть месяцев 2017 года через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было совершено более 8 млн платежей на общую сумму 8,4 млрд рублей. Это более чем в три с половиной раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Тогда было совершено 2,4 млн успешных платежей на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Показатели первого полугодия 2017 сопоставимы с данными за весь 2016 год. Тогда пользователи ЕПГУ совершили 7,5 млн успешных платежей на общую сумму около 8 млрд руб. Для сравнения, в 2015 году таких платежей было совершено 2,6 млн на общую сумму 2,9 млрд руб., в 2014 году — 918 тыс. платежей на сумму 780 млн руб.

По объему платежей на портале госуслуг лидируют следующие услуги: оплата налоговой задолженности; оплата штрафов за нарушение ПДД; оплата государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу ВУ, технический осмотр ГИБДД; оплата пошлины за выдачу внутренних и заграничных паспортов; взыскание ФСПП России.

В настоящее время на ЕПГУ, где зарегистрировано более 50 млн пользователей, доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.