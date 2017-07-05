«Элар» поставила оборудование для оцифровки экспонатов Центрального военно-морского музея

«Элар» объявила о поставке в Центральный военно-морской музей планетарного сканера ЭларСКАН А2. Как рассказали CNews в компании, с помощью нового оборудования в электронный вид переведут учетные документы и коллекции музея.

«Все фонды, которые возможно перевести в цифровой вид с помощью планетарного сканера формата А2, мы планируем оцифровать на ЭларСКАН, - сказала начальник научно-информационного отдела Центрального военно-морского музея Ольга Борисова. – Оцифровка проводится с целью создания изображений музейных предметов для их включения в Госкаталог Музейного фонда РФ».

В Центральном военно-морском музе хранятся живопись и графика русских и европейских художников, гравюры петровской эпохи, альбомы акварелей и хромолитографий, обширная коллекция плакатов. В фонде проектов кораблей – 20 000 чертежей кораблей и судов, а также уникальные книги, альбомы голландских кораблестроителей XVII века, чертежи кораблей с автографами Петра Великого и других выдающихся личностей. В коллекции фотонегативного фонда – фотографии, негативы, фотоальбомы и фотооткрытки, датированные тремя последними столетиями.

Для оцифровки таких разных, но ценнейших экспонатов необходимо оборудование, которое, с одной стороны, является универсальным, а с другой, обеспечит бережное сканирование и безупречный результат.

«ЭларСКАН А2 подходит для оцифровки книг, фолиантов, альбомов, подшивок документов, папок, чертежей, карт, плакатов, фотографий, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев. – Единственным ограничением является формат объекта оцифровки – он должен быть не более А2+. Бесконтактный способ сканирования полностью исключает механическое воздействие на оригиналы, а высокое качество электронных образов обеспечивается профессиональной оптической системой и встроенными функциями программной обработки».