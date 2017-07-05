Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Соглашение между компаниями позволит им обмениваться компетенциями и совместно выстраивать стратегическую работу по продвижению в России решения ORTEMS и других продуктов Dassault Systèmes. Компании объединят усилия для развития российского рынка высокотехнологичных и инновационных решений в промышленных сегментах.

С июня 2016 года APS-система ORTEMS вошла в линейку продуктов компании Dassault Systèmes под брендом DELMIA. Благодаря соглашению между компаниями, решения Dassault Systèmes по моделированию сложных бизнес-процессов дополнятся функциональностью по долгосрочному и оперативному планированию производства, а также опытом TOPS Consulting в создании и внедрении APS-решений на базе приложения ORTEMS. С помощью DELMIA ORTEMS можно эффективно планировать, создавать и управлять всеми ресурсами производственного предприятия, начиная с этапа проектирования и заканчивая поставкой заказчику.

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп», отметил: «Сотрудничество с Dassault Systèmes стал очередным витком развития нашей практики систем планирования и оптимизации производства. Мы уверены в том, что сможем, объединив усилия с нашим новым партнером, предложить рынку комплексные инновационные решения для управления производственными предприятиями и холдингами, тем самым, участвуя в развитии и укреплении промышленного потенциала России».

Пользователями решений на ORTEMS являются тысячи производственных компаний более чем в 30 странах мира. Система дает возможность осуществлять долгосрочное и оперативное планирование производства на основе детальных данных о технологическом процессе, ограничениях производства и требованиях по отгрузке в срок. Возможности ORTEMS позволяют учитывать сотни единиц оборудования и операций в технологических маршрутах, производить быстрые расчеты планов с по разным оптимизационным правилам и оперативно вносить изменения в планы производства.

Иван Котов, руководитель практики ORTEMS в TOPS Consulting, «Консист Бизнес Групп», сказал: «Теперь с помощью приложения DELMIA ORTEMS заказчики Dassault Systèmes могут воспользоваться лидирующим опытом в области планирования и оптимизации производственных процессов. Уже более 10 лет мы помогаем клиентам эффективно планировать производственные мощности, снижать запасы незавершенного производства и сокращать время планирования, уменьшать число переналадок и увеличивать процент заказов, выполненных в срок. Мы гордимся тем, что своей работой мы помогаем промышленным компаниям страны повышать конкурентоспособность и эффективно управлять сложными производственными процессами».

Алексей Рыжов, управляющий директор компании Dassault Systèmes в России и СНГ, сказал: «Эффективность деятельности промышленных предприятий в России зависит от согласованности разработки, производства, распространения, работы сотрудников и рабочих процессов. Портфель бренд-приложений DELMIA позволяет коренным образом изменить работу предприятий: соединить людей, процессы и системы, управлять ресурсами и сокращать издержки. Мы рады объявить о нашем партнерстве с TOPS Consulting для совместного продвижения бренд-приложений DELMIA для российских промышленных предприятий. Мы уверены, что эти решения помогут нашим клиентам переосмыслить свою практику управления ресурсами и позволят более эффективно планировать, создавать и управлять ими, начиная с этапа производства и заканчивая поставкой заказчику».

TOPS Consulting c 2004 года является эксклюзивным российским партнером, отвечающим за локализацию, продажи и внедрения решения ORTEMS на территории РФ, СНГ и стран Балтии.

На сегодняшний день компания обладает одной из сильнейших в России экспертиз в области автоматизации процессов планирования и оптимизации производства. За плечами команды TOPS Consulting – десятки успешных проектов по созданию и развитию систем производственного планирования и оптимизации производства в России. Среди заказчиков такие компании, как: «Иркутсккабель», «Технобалт групп», «Инкаб», «Теплант», «Рыбинсккабель», «Бюрократ», «Сеспель», «Стамм», «Тверская фабрика печати», «Лидер», Raimbek Bottlers, «Нордпласт», АЭМ-Технологии (заводы «Петрозаводскмаш» и «ВолгодонскАтомаМаш».