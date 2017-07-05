Asus представила смартфон ZenFone 4 Max. Цена

Asus представила смартфон Asus ZenFone 4 Max (ZC554KL) с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой эксклюзивного комплекса интеллектуальных технологий управления энергопитанием Asus PowerMaster. Время автономной работы Asus ZenFone 4 Max достигает 46 дней в режиме ожидания в сетях LTE. Новинка оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением HD и двойной тыловой камерой, одна из которых обладает 13-мегапиксельным сенсором, а вторая − углом обзора 120°.

В Asus ZenFone 4 Max используется процессор Qualcomm Snapdragon 430, который сочетает высокую производительность с низким энергопотреблением. В аппаратную конфигурацию Asus ZenFone 4 Max входит графическое ядро Qualcomm Adreno 505, благодаря которому мощности смартфона хватит для работы любых мобильных приложений и даже современных игр. Asus ZenFone 4 Max поддерживает работу в сетях 4G LTE Category 4, при этом скорости передачи данных достигает 150 Мбит/с.

Металлический корпус Asus ZenFone 4 Max, грани которого выполнены методом алмазной резки, доступен в двух цветовых вариантах: черном (Deepsea Black) и золотистом (Sunlight Gold). Продуманный дизайн смартфона завершает защитное стекло со скругленными краями (2.5D).

Благодаря энергоэффективному процессору и емкой батарее данный смартфон может работать до 46 дней в режиме ожидания в сетях LTE, до 40 часов – в режиме разговора в сетях 3G, до 22 часов – в режиме воспроизведения видео (720p) и до 26 часов – при просмотре веб-сайтов по сети Wi-Fi.

Благодаря большой емкости аккумулятора Asus ZenFone 4 Max можно использовать в качестве мобильного зарядного устройства для других гаджетов. При том, что смартфон обеспечивает высокую мощность подзарядки внешних устройств (5 В /1 А), его фирменный программный комплекс следит за тем, чтобы уровень заряда батареи Asus ZenFone 4 Max не опускался ниже 30%.

Asus ZenFone 4 Max наделен системой из двух тыловых камер, которые позволяют получать высококачественные снимки в различных условиях. Одна камера – с разрешением 13 мегапикселей, поддержкой эксклюзивной технологии PixelMaster и большой апертурой (f/2,0) – является основной и служит для обычной фотосъемки, а вторая оснащается широкоугольным объективом (120°), который будет оптимален для пейзажных и групповых фото. Переключение между камерами происходит всего одним нажатием. Asus ZenFone 4 Max обладает сверхскоростной высокоточной фазовой автофокусировкой, которая отлично подойдет для съемки как быстродвижущихся, так и статичных объектов. Данная система срабатывает всего за 0,03 секунды, даже в условиях недостаточной освещенности.

Основная камера с технологией PixelMaster предлагает целый ряд специальных режимов, помогающих делать превосходные снимки: автоматический режим с функцией расширенного динамического диапазона HDR Pro и возможностью съемки в условиях плохой освещенности, профессиональный режим, режим улучшения портрета, режим супер-разрешения, GIF-анимация, панорамная съемка, селфи-панорама, замедленная съемка. Автоматический режим имеет ведущие в отрасли показатели по работе в условиях недостаточной освещенности, а функция расширенного динамического диапазона HDR Pro улучшает качество изображения при съемке в контровом свете. В режиме супер-разрешения Asus ZenFone 4 Max делает сразу четыре снимка, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 52-мегапиксельному изображению.

Расположенный на передней панели сканер отпечатков пальцев служит не только для моментальной разблокировки смартфона всего за 0,03 секунды, но и поддерживает целый ряд других полезных функций. Вы можете добавить до 5 отпечатков пальцев, при этом сканер срабатывает при касании под любым углом.

Asus ZenFone 4 Max поступит в продажу 14 июля по цене 13 990 руб.