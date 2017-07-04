Xerox начала российские продаж МФУ AltaLink C8000 и AltaLink B8000 формата A3

Xerox объявила о начале продаж двух новых серий МФУ формата A3 — Xerox AltaLink C8000 и Xerox AltaLink B8000, в рамках крупнейшего запуска продуктов в своей истории. Устройства работают на обновлённой платформе Xerox ConnectKey, которая превращает периферийную технику в умных сетевых бизнес-ассистентов, которые отвечают потребностям современных компаний.

Печатные устройства семейства Xerox AltaLink предназначены для средних и больших рабочих групп с интенсивным документооборотом, защищены от несанкционированного доступа и удобны в настройке и управлении. Они помогают сотрудникам выполнять повседневные задачи, подстраиваясь под рабочие процессы организации.

Цветные МФУ серии Xerox AltaLink C8000 сканируют со скоростью до 80 страниц в минуту в одностороннем режиме и до 139 в двухстороннем. Устройства печатают с разрешением до 1200 x 2400 dpi, обеспечивая представительное качество отпечатков. В серию Xerox AltaLink C8000 входят модели со скоростью печати 30, 35, 45, 50 и 70 страниц в минуту. Благодаря широкому диапазону скоростей новые МФУ подойдут офисам как со средней, так и с высокой интенсивностью документооборота.

Серия Xerox AltaLink B8000 включает пять монохромных МФУ со скоростью печати в диапазоне от 45 до 90 страниц в минуту. Новая линейка заимствовала конструктивные преимущества аппаратов со светодиодным формированием изображения, включая вертикальный тракт прохождения бумаги, внутренний выходной лоток и высокую надёжность. В AltaLink B8000 улучшены характеристики внутреннего контроллера печати и сокращено время загрузки, что позволяет повысить производительность в условиях многозадачности и ограниченности времени.

Все МФУ серий Xerox AltaLink C8000 и Xerox AltaLink B8000 имеют одинаковый сенсорный интерфейс, основанный на тех же принципах, которые применяются в планшетах. Система управления устройствами может быть персонализирована в соответствии с требованиями рабочей среды или отдельных пользователей. Расширять функционал МФУ позволяют приложения из галереи Xerox App Gallery, с помощью которых любая компания может настроить МФУ под рабочие процессы с учётом своих специфических потребностей.

Потенциально уязвимые места МФУ семейства Xerox® AltaLink® надёжно защищены благодаря встроенным средствам безопасности, работающим на платформе Xerox ConnectKey. Эти решения предотвращают утечку конфиденциальной информации, отслеживают попытки несанкционированного доступа к офисной технике и защищают устройства и данные от действий злоумышленников.

Новые МФУ оснащены улучшенными встроенными системами безопасности на базе технологии «белых списков» McAfee. Эти решения непрерывно отслеживают состояние печатных устройств и служат для предотвращения запуска любых вредоносных программ.

«МФУ семейства Xerox AltaLink разработаны для самых требовательных заказчиков с большим объёмом документооборота. Поэтому мы использовали в них передовые технологии упрощения и автоматизации рабочих процессов, — сказал Владимир Поликаркин, менеджер по продукту компании Xerox Россия. — Новые печатные устройства помогут сотрудникам крупных офисов повысить производительность работы и уделять больше времени своим первостепенным задачам».