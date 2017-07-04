PayMaster подключает интернет-магазины к онлайн-кассам

PayMaster объявила о том, что с 1 июля 2017 г. интернет-магазины, принимающие платежи через платежный агрегатор PayMaster, могут работать по новой схеме, используя онлайн-кассы в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ по фискализации безналичных платежей.

Прием заявок от клиентов на подключение к техническому решению по учету денежных средств, поступающих через онлайн-оплату, PayMaster начала в мае. Сейчас реализована интеграция PayMaster с популярными сервисами по аренде онлайн-касс: Orange Data, СтарРус и АтолОнлайн. Также PayMaster оказывает помощь в получении квалифицированной электронной подписи, необходимой для постановки кассы на учет в ФНС.

Клиенту достаточно арендовать кассу у любого из трех партнеров PayMaster и настроить техническое взаимодействие, используя универсальный протокол, готовый модуль CMS или виджет. Все варианты интеграции доработаны и поддерживают необходимый функционал работы с онлайн-кассами, включая отправку чека плательщику на электронную почту.