Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» объявил о начале тестовой трансляции региональных программ ГТРК «Нижний Новгород» на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса (пакета РТРС-1) цифрового эфирного телевидения 4 июля.

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергея Кучина, регионализация контента, реализованная РТРС за счет широких технических возможностей современного стандарта телевещания, это следующий логичный шаг цифровизации.

«Если с запуском «цифры» было ликвидировано информационное неравенство, и ключевые федеральные каналы стали доступны на всей территории области, то теперь в высоком качестве можно повсеместно принимать и местные программы, важные для каждого нижегородца», - отметил Сергей Кучин.

Сигнал первого мультиплекса с региональными врезками на территории Нижегородской области транслируют 43 радиотелевизионные станции (РТС) с охватом населения более 98%.

Подключившимся к «цифре» телезрителям дополнительного оборудования для просмотра региональных программ в составе первого мультиплекса не потребуется. Принимать модифицированный сигнал ЦЭТВ можно с помощью стандартного оборудования с поддержкой DVB-T2 (телевизора или цифровой приставки) и дециметровой антенны. В редких случаях телезрителям необходимо будет произвести повторный поиск каналов или обновить программное обеспечение своих приемных устройств (телевизоров или приставок).

Регионализация каналов ВГТРК, входящих в цифровой пакет РТРС-1, предусмотрена федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», регулирующей переход на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

Врезка региональных программ в цифровой сигнал производится РТРС с помощью технологии распределенной модификации программ (ТРМ). Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федерального мультиплекса разделяется на несколько независимых потоков. В одном потоке передаются каналы, не требующие региональной модификации. В других – теле – и радиоканалы, подлежащие модификации («Россия-1», «Россия-24» и «Радио России»). В региональном филиале РТРС производится местная врезка в эти каналы. Только они второй раз отправляются на спутник для доставки по всей региональной телесети, каждый объект которой оборудован специальным устройством – реплейсером, «замещающим» федеральные версии каналов ВГТРК на региональные и заново «сшивающим» мультиплекс.

«Для организации региональных вставок Нижегородский филиал РТРС реализовал высокотехнологичную схему доставки контента с использованием вновь построенной цифровой станции спутниковой связи в Нижнем Новгороде, позволяющей «поднимать» на спутник и «раздавать» по всем объектам цифровой телесети регионально-модифицированные каналы «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России», - сказал Михаил Небольсин, директор нижегородского филиала РТРС.

По его словам, регионализация цифрового телевещания - это долгожданное событие для нижегородцев. «Практически каждое третье обращение в наш Центр консультационной поддержки связано именно с этим. Для «цифровых зрителей» это было важно, поскольку раньше местные новости были доступны только в аналоговом эфире. Многие ждали региональных программ в первом мультиплексе, чтобы подключиться к «цифре», отметил он.