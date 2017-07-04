i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели

i-Sys представила систему электронного документооборота DocTrix DocFlow на SharePoint, доступную как сервис. Как рассказали CNews в компании, разработчики надеются, что автоматизация бизнес-процессов теперь станет доступна и небольшому бизнесу.

Сервисная модель продажи подразумевает возможность установки решения как в облаке, так и на серверах заказчиков. Те, в свою очередь, будут иметь возможность оформить подписку на сервис с ежемесячной или ежегодной оплатой, исходя из требуемого количества пользователей.

DocTrix DocFlow as Service подходит для MS SharePoint 2013/2016 и не имеет ограничений по функционалу по сравнению со своим старшим братом, выпускаемым компанией i-Sys по модели on premise. А значит, заказчики получат кроме основных функций электронного документооборота также и среду, которая позволяет полностью без единой строчки кода автоматизировать бизнес-процессы любой сложности, без привлечения подрядчиков и программистов.

Перевод СЭД в «облака» обеспечивает такие преимущества, как отсутствие необходимости в своей инфраструктуре. Компании не требуется закупать новое серверное оборудование, устанавливать программное обеспечение и инвестировать в приобретение ряда компонентов ИТ-инфраструктуры. При увеличении объема обрабатываемой информации вы просто арендуете дополнительные мощности в «облаке». Круглосуточный доступ к документации сотрудников компании из любой точки мира.

Функциональные возможности DocTrix DocFlow ориентированы на обеспечение потребностей как крупных холдинговых компаний с развитой организационной структурой, так и компаний среднего и малого бизнеса, для которых преимущественно и создавалась DocTrix DocFlow as Service. За счет предоставления готового набора процессов документооборота и полноценного BPM-решения для автоматизации различного рода заявок, компании могут сконцентрироваться на выполнении своих первостепенных задач.