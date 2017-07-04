«Диджитал Дизайн» внедрила новую СЭД на базе Docsvision в ТЭК Санкт-Петербурга

«Диджитал Дизайн» завершила процесс перехода ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на новую систему электронного документооборота на базе российской платформы Docsvision.

Первое знакомство сотрудников ГУП «ТЭК СПб» с СЭД произошло в 2009 г. Выбор был сделан в пользу системы на платформе иностранного производителя. За это время требования изменились, нагрузка увеличивалась, скорость и объемы документационного взаимодействия вырос-ли, система перестала удовлетворять требованиям пользователей.

Новая СЭД охватила не только функции делопроизводства, но и автоматизировала ряд бизнес-процессов: организацию и управление совещаниями, контроль исполнения протокольных поручений, заявки сотрудников на техпомощь, расходные материалы и др. В самостоятельный большой блок в системе выделена функция согласования конкурсной документации. Эта функция ускоряет процесс работы над документацией для участия в государственных закупках и способствует снижению количества ошибок.

При расширении функциональных возможностей системы, стоимость владения отечественным ПО и затраты на его обслуживание стали существенно ниже.

Для «безболезненного» перехода на новую систему без снижения качества работы в СЭД были реализованы «личные кабинеты» сотрудников – индивидуальное рабочее пространство. Личный кабинет с удобным пользовательским интерфейсом обеспечивает быстрый доступ к необходимой в повседневной работе информации, позволяет просматривать и выгружать отчеты.

«Помимо обновления и функционального усовершенствования системы, перед нами стояли задачи осуществить быструю и качественную интеграцию новой СЭД в непростой корпоративный ИТ-ландшафт ГУП «ТЭК СПб», – сказал о процессе работы над проектом Игорь Катков, руководитель проекта со стороны «Диджитал Дизайн».

Перед началом работ требовалось осуществить перенос всех данных, накопленных за 5 лет непрерывной эксплуатации предыдущей СЭД – в общей сложности более 1 млн документов. Проведенная специалистами «Диджитал Дизайн» оптимизация инфраструктуры и платформ предприятия позволила создать единое хранилище данных, соответствующее всем требованиям безопасности, а использование масштабируемой платформы Docsvision будет способство-вать дальнейшему развитию хранилища. Также в ходе проекта СЭД Docsvision была интегрирована с корпоративными прикладными системами: «1С.Предприятие 8.2», «Электронный архив» и каталог ActiveDirectory.

Сейчас новую СЭД используют сотрудники главного управления ГУП «ТЭК СПб» и 4-х филиалов; ежедневно в системе работают более 800 пользователей, обрабатывается более 1000 резолюций.