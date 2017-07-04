Comindware автоматизировала корпоративное обучение в крупнейшей в США сети аптек CVS Pharmacy

Comindware, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», сообщила о внедрении своего решения для автоматизации корпоративного обучения в «CVS Pharmacy» (CVS), крупнейшей в США сети аптек с более 9600 точек продаж, и начале масштабного проекта трансформации ИТ-инфраструктуры компании.

Comindware предоставляет современную платформу для создания бизнес-приложений. В основе платформы - управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе приложений - управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), а также MDM, ITSM и многие другие процессные приложения.

На нынешнем этапе сотрудничества создана система управления корпоративным обучением для эффективной обработки запросов на коучинг ведущих сотрудников сети аптек и контроля результатов тренингов. Благодаря замене обрабатываемых вручную громоздких Excel-файлов на автоматизированное решение Comindware удалось увеличить скорость поиска коучей, подходящих для достижения поставленных в запросе на тренинг целей и требований, как внутри компании, так и на внешнем рынке. Дружелюбный интерфейс решения и возможность работы с мобильных устройств обеспечили быструю адаптацию сотрудников к новой рабочей среде.

В рамках дальнейшего сотрудничества в ближайшей перспективе с помощью решения Comindware будут автоматизированы процессы пополнения корпоративной базы знаний и внедрена практика социального обучения. Также будет обеспечен контроль возврата инвестиций на корпоративное обучение. Это поможет увеличить качество корпоративного обучения и продолжить снижение издержек на обеспечение бизнеса результативным персоналом изнутри, а также обучение новых сотрудников.

Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware, сказал: «Решение Comindware создало условия для совершенствования как процессов корпоративного обучения, так и сквозных бизнес-процессов компании, затрагивающих совместную деятельность HR-отдела и других департаментов. Мы рады, что наше решение увеличило эффективность программы корпоративного обучения сети аптек и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Антон Пронин, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий IT-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Современные платформы BPM удобны тем, что на базе них можно быстро реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. Скорость и простота изменений бизнес-процесса все чаще играет для заказчика основную роль при выборе решений. Многие бизнес-процессы в организации имеют схожие блоки. Управление ресурсами, талантами, обучением, договорами, канцелярией, службой ИТ с точки зрения процессного моделирования практически не отличаются друг от друга. Поэтому подобные решения могут быть основой для автоматизации процессной модели компаний. Учитывая крайне высокую конкуренцию на рынке США среди решений BPM, этот проект показывает конкурентоспособность российских решений на международном рынке. Фонд гордится такими резидентами, готов и далее поддерживать компанию Comindware на российском и международном рынках».