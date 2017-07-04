Canon представила документный сканер imageFORMULA DR-C230

Canon объявила о выходе нового устройства в линейке сканеров для документов imageFORMULA — DR C230. Сканер разработан для малых и средних организаций: полный набор современных технологий и функций обеспечит эффективность и рентабельность сканирования и сложных рабочих процессов.

Сканер imageFORMULA DR C230 создан на базе модели imageFORMULA DR-C240, укомплектован пакетом приложений и представляет собой компактное устройство со скоростью сканирования 30 стр./мин. (60 изображений в минуту).

Механизм подачи нового сканера справляется с самыми разными задачами, включая сканирование паспортов толщиной до 6 мм с использованием устройства подачи документов на 60 листов.

Сканер imageFORMULA DR C230 поддерживает расширенные функции обработки изображений, включая улучшение текста, автоматическое выравнивание и распознавание ориентации текста, которые экономят ценное время и помогают получать изображения великолепного качества.

Программа Canon CaptureOnTouch Pro обеспечивает работу с устройством как в рамках стандартных рабочих процессов, так и при сканировании отдельных документов. CaptureOnTouch Pro включает средства распознавания текста и разделения пакетов и поддерживает сканирование в различные места назначения, такие как общие папки, электронная почта, FTP, принтер и облачные приложения. Также сканер DR C230 имеет драйверы стандарта ISIS/TWAIN для операционных систем Windows и драйвер Mac TWAIN для Mac OS.