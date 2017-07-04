Банк «Финсервис» внедрил систему RS-Securities V.6 для автоматизации работы на финансовых рынках

Банк «Финсервис» объявил о завершении завершил внедрение системы RS-Securities V.6 для автоматизации работы на финансовых рынках от R-Style Softlab. Решение позволило кредитному учреждению предлагать юридическим и физическим лицам широкий выбор операций на организованном рынке ценных бумаг и внебиржевом рынке, а также значительно упростило налоговый учет собственных и клиентских операций банка.

В ходе проекта специалисты R-Style Softlab поэтапно внедрили модули «Депозитарий», «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Аналитические регистры налогового учета», «Производные финансовые инструменты». Это помогло оптимизировать работу банковского казначейства, подразделений банка, отвечающих за ведение операций с ценными бумагами, а также подразделений налогового учета. Завершился проект вводом в эксплуатацию модуля «Векселя банка», предназначенного для автоматизации работы с собственными векселями кредитного учреждения.

«При выборе ИТ-системы нам было важно, чтобы она поддерживала все возможные современные сценарии работы на фондовых и валютных рынках, осуществляла налоговый учет и умела вовремя адаптироваться к изменениям законодательства, — отметил Роман Локтионов, руководитель казначейства банка «Финсервис». — Промышленное решение от R-Style Softlab охватывает все виды ценных бумаг».

«Последовательное внедрение модулей позволило динамически управлять реализацией бизнес-требований банка и минимизировать количество запросов на изменения, — отметил Лев Френкель, заместитель генерального директора компании R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Финансовая организация получала и начинала использовать готовые модули, отвечающие актуальным требованиям регулятора, непосредственно в процессе внедрения системы».