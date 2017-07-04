«АйТи» и «Новые облачные технологии» представили рабочее место на базе российского ПО

«АйТи» и «Новые облачные технологии» объявили о разработке совместного импортонезависимого решения для создания полноценного рабочего места в организациях.

Как рассказали CNews в компании, решение включает операционную систему на базе различных российских дистрибутивов Linux, офисный пакет, почтовый клиент, драйверы и др. Расширенный набор приложений обеспечит работу сотрудников, позволит снизить стоимость владения ПО и повысить безопасность инфраструктуры.

Внедрение, интеграцию, а также дополнительные услуги, включая обучение, сопровождение и техническую поддержку, осуществляет компания «АйТи».

«Мы стремимся создавать удобные для использования офисные продукты, которые позволят повысить скорость бизнес-процессов, а также снизить стоимость владения ИТ в условиях бюджетных ограничений как в государственном, так и в корпоративном секторах. Совместный продукт «Новых облачных технологий» и «АйТи» предоставляет заказчикам эффективные отечественные инструменты и дополнительные возможности по решению IT-задач в каждой организации», – отметил директор по продуктам «МойОфис» для B2B-сегмента Евгений Фенюшин.

«Мы видим большой интерес корпоративных заказчиков и уже активно взаимодействуем с рядом из них на тему реализации подобных проектов. Для любой организации важно, чтобы процесс перехода оказался максимально безболезненным, а разработанная нами методология позволяет это сделать. Важно, что решение, наряду с гибким перечнем программных продуктов, включает консалтинговые, интеграторские и сервисные услуги и способно обеспечить все основные потребности заказчиков в области поддержки работы сотрудников, – отметил руководитель центра компетенций внедрения решений на СПО «АйТи» Николай Сметанин.