Tele2 перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 предложил услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.

В начале 2017 uг. Tele2 представила тарифы, по которым минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакета, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период. Услуга была разработана для частных абонентов, но в мае сервисом стали пользоваться и корпоративные клиенты Московского региона.

Тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе столичного региона дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне. Сервис стал доступен всем корпоративным абонентам оператора 30 июня. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Так, в Московском регионе за 650 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 20 ГБ интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. В Москве пакет услуг стоимостью 450 рублей в месяц включает 1000 минут, 10 ГБ интернет-трафика, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В столичном регионе в абонентскую плату 350 рублей входят 500 минут, 10 ГБ мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Новое предложение для B2B-клиентов Московского региона – тарифный план «Сигма» − предназначено для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования. За 200 рублей в месяц абоненту доступны 300 минут, 300 текстовых или мультимедийных сообщений, а также 1 ГБ интернета.