«Максим» завершил внедрение оплаты такси по банковской карте в России

Сервис заказа такси «Максим» объявил о завершении внедрения оплаты такси по банковской карте в России. С начала июля жители всех 178 городов, где работает сервис, могут рассчитываться за поездку безналичным путем и переключаться между наличными и картой в зависимости от ситуации.

В приложении «Максим: заказ такси» можно выбрать оплату картой. Для того чтобы привязать карту к приложению, на экране создания заказа нужно коснуться значка способа оплаты, затем значка с изображением карты и ввести ее данные. При заказе такси нужно выбрать безналичный способ расчета.

Приложение запоминает последний использованный способ оплаты, поэтому тем, кто не любит платить наличными, достаточно один раз выбрать карту и затем ездить по безналичному расчету. Отвязать карту можно в любое время, нажав на значок с изображением корзины рядом с ее номером.

Клиенты, которые заказывают такси через оператора, также могут воспользоваться новым способом оплаты. Для этого нужно создать заказ с номера телефона, на который зарегистрировано мобильное приложение с картой.

К оплате принимаются банковские карты платежных систем «МИР», VISA и Master Card, поддерживающие платежи в интернете. Операции с денежными средствами и реквизитами карты, техническую поддержку обеспечивает Сбербанк России, совместно с которым реализован проект. Проведение операций осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем. Таким образом, новый способ оплаты безопасен и исключает кражу персональных данных пользователей.

В сервисе «Максим» оплата с помощью банковской карты стала вторым способом безналичного расчета за поездки. Организации и частные клиенты давно используют безналичную оплату с лицевого счета в компании, который закрепляется за номером телефона. Это удобно, когда нужно оплачивать поездки с общего счета, например, сотрудникам организаций или семьям. Баланс счета можно пополнять через платежные терминалы, QIWI-кошелек и с помощью банковского перевода с карты.

«Максим» начал внедрять оплату банковской картой осенью 2016 года. Тогда оплата такси по банковской карте была реализована в Кургане и Екатеринбурге. В мае и июне 2017 года сервис добавил опцию еще в 76 городах России. Постепенное внедрение опции позволило учесть опыт и отзывы пользователей, избежать технических сбоев и сделать функцию максимально удобной.

После завершения последнего этапа оплачивать поездки с сервисом по карте могут миллионы жителей России. Позднее сервис добавит функцию в остальных странах работы — на Украине, в Казахстане, Грузии, Болгарии, Беларуси и Таджикистане.