Huawei, China Mobile и SAIC Motor представили 5G-технологию дистанционного управления автомобилем

China Mobile, SAIC Motor и Huawei в ходе Всемирного мобильного конгресса 2017 в Шанхае продемонстрировали технологию дистанционного управления легковым автомобилем, созданную на базе 5G. Эта демонстрация подтвердила возможности высокой пропускной способности и малой задержки в С-диапазоне, тем самым заложив фундамент для развития технологии подключенных «умных» автомобилей в будущем. Совместная разработка повышает надежность транспортных средств и приближает коммерческое использование автомобилей с дистанционным управлением.

Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение «умного» концепт-кара компании SAIC Motor – iGS, а компания China Mobile обеспечила услуги связи. В рамках испытания водитель находился более чем в 30 километрах от автомобиля. Несколько камер с высоким разрешением, установленных в автомобиле, отправляли водителю видеосигналы в качестве HD в режиме реального времени, тем самым предоставляя ему 240-градусную панораму обзора, передаваемую по сети 5G с высокой пропускной способностью. Такой обзор превосходит поле зрение человека, которое в среднем составляет около 180-190 градусов.

Команды управления также передавались на рулевое колесо, педаль газа и тормоза, а сеть 5G обеспечила сверхмалую задержку, необходимую для мгновенной реакции в различных дорожных ситуациях. Водителю удалось постоянно сохранять полный контроль над автомобилем, хотя тот находился на значительном расстоянии от него.

В рамках испытания сверхвысокая пропускная способность сети 5G обеспечила требуемую скорость для бесперебойной передачи HD-видеосигнала между транспортным средством и водителем. Время задержки между конечными пунктами применительно ко всем функциям системы управления автомобилем составляло менее 10 миллисекунд (собственная задержка в новом радиоинтерфейсе 5G была менее одной миллисекунды).

Когда автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, за интервал времени между нажатием педали газа и фактическим торможением он проезжал всего восемь сантиметров. Такие показатели делают возможным экстренное торможение, которое играет ключевую роль в обеспечении безопасности.

Технология дистанционного управления транспортным средством обладает широким спектром потенциальных сценариев применения, особенно она полезна в неблагоприятных или опасных условиях, например, в шахтах или на свалках. Дистанционная работа более эффективна и при дорожных работах, например, при уплотнении грунта катком на большой территории. При помощи этой технологии один человек может управлять целым парком транспортных средств или, например, проводить спасательные операции в зонах стихийных бедствий.

По мере того как цифровая трансформация набирает темп по всему миру, подключенные «умные» автомобили оказываются в центре внимания ИКТ-сектора. Компании China Mobile, SAIC Motor и Huawei активно занимаются изучением, разработкой и эксплуатационным тестированием решений для 5G-приложений автономного управления транспортными средствами. Эта работа способствует развитию транспортной инфраструктуры, делая ее все более инновационной, совершенной, удобной и безопасной.