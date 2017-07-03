Huawei начала продажи планшета MediaPad M3 Lite 10. Цены

Huawei представила 4G-планшет MediaPad M3 Lite 10 с 10,1-дюймовым дисплеем, 8-ядерным процессором и стереосистемой с 4 динамиками, разработанной в сотрудничестве с Harman Kardon.

Новая модель представляет третье поколение семейства планшетов MediaPad. Построенный на базе 8-ядерного процессора Qualcomm MSM8940, планшет оснащается 3 ГБ оперативной памяти и накопителями на 16 ГБ или 32 ГБ в зависимости от модификации. Внутреннее хранилище можно расширять с помощью microSD карт емкостью до 128 ГБ. За графику отвечает чип Adreno 505 с частотой 450 МГц.

Планшет оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 точек и плотностью пикселей 224 ppi при контрасте 1000:1 и яркости 450 нит. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 8 МП.

Четыре динамика расположены в симметричной компоновке. Аудиотракт— результат сотрудничества инженеров-акустиков Huawei с аудиолабораторией компании Harman. Технология SWS 3.0, разработанная Huawei, обеспечивает мгновенную реакцию динамиков на повороты устройства в пространстве.

Батарея Huawei MediaPad M3 Lite 10 емкостью 6660 мАч и технология энергосбережения Smart Power Saving 5.0 обеспечивают длительную работу планшета без подзарядки. Обновленный фирменный интерфейс EMUI 5.0 позволяет планшету раскрыть потенциал ОС Android 7.0.

Huawei MediaPad M3 Lite 10 получил радиомодуль с поддержкой 4G LTE со скоростью скачивания до 150 Мбит/с. Для подключения к сетям операторов используется SIM-карта стандарта нано. Для подключения к беспроводным периферийным устройствам планшет поддерживает Bluetooth версии до 4.0.

Планшет весит 460 грамм при толщине 7,1 мм. В России Huawei MediaPad M3 Lite 10 доступен в двух модификациях: 3 ГБ RAM + 16 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 20 990 руб. в серой расцветке корпуса; 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM в сером и золотом вариантах по рекомендованной розничной цене 21 990 руб. Продажи нового MediaPad M3 Lite 10 стартовали в ДНС, М.Видео и других магазинах. С 4 июля планшет можно будет приобрести в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru.