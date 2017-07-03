«Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод»

«Галактика» объявила о старте проекта по созданию прототипа автоматизированной системы управления кооперационным производством для Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в пилотной зоне.

«Уралвагонзавод» — корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Новая система от «Галактики» повысит эффективность производства специальной техники, сократит издержки и ускорит принятие обоснованных управленческих решений при полном контроле состояния исполнения заказов.

Проект будет реализован на базе на одного из самых востребованных продуктов корпорации — «Галактика АММ». Система предназначена для повышения эффективности производства специальной техники за счёт оптимального планирования производственных мощностей по всей цепи кооперации, сокращения издержек, а также обеспечения принятия обоснованных управленческих решений и снижения зависимости от человеческого фактора при контроле состояния исполнения заказов

В перспективе автоматизированная система управления корпорацией «Уралвагонзавод» сможет решать задачи планирования и контроля выполнения заказов на изготовление, комплектование и отгрузку конечных изделий в рамках кооперационной сети. Кроме того, система позволит формировать графики кооперации с учетом факта их выполнения, контролировать исполнение заказов и составлять оперативные аналитические отчеты по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

«Система управления кооперационным производством позволит минимизировать срывы выполнения заказов и исключит неприятную практику, связанную со штрафными санкциями по отношению к конечным сборщикам благодаря таким функциям, как анализ ресурсной модели предприятия и перепланирование графиков поставок в режиме реального времени, если есть вероятность задержки, — отметил руководитель дирекции ОПК корпорации «Галактика» Юрий Тертышник.

На сегодняшний день «Галактика», по данным компании, лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении, так как обладает отраслевой экспертизой, компетентной партнерской сетью и решениями, которые полностью соответствуют актуальным потребностям машиностроительных предприятий.