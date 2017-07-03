ЕЭК упростила правила ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение об упрощении правил ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad, работающих в полосе радиочастот 57 – 66 ГГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт.

Теперь не понадобятся разрешительные документы на ввоз аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п., работающих в полосе радиочастот 2400 – 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт.

Еще одним важным следствием принятого решения является увеличение разрешенной для использования в рамках стандарта IEEE 802.11ac полосы радиочастот c 5650 – 5725 МГц до 5650 – 5850 МГц.

Благодаря упрощению правил, сняты дополнительные административные ограничения при ввозе бытовой электроники и компьютерной техники, в том числе Wi-Fi роутеров, дистанционно управляемых механизмов, радиоуправляемых моделей, малых летательных аппаратов и т.п. Это позволит сократить сроки таможенного оформления и поставки товаров, снизить текущие издержки и упростить операционную деятельность.