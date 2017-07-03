Dell Technologies опубликовала результаты за I квартал 2018 финансового года

Dell Technologies опубликовала результаты за первый квартал 2018 финансового года, которые демонстрируют рост и отражают влияние сделки по слиянию с корпорацией EMC. Консолидированный доход за первый квартал составил $17,8 млрд, доход «не по GAAP» составил $18,2 млрд. За квартал компания зафиксировала операционный убыток в размере $1,5 млрд, а операционная прибыль «не по GAAP» составила $1,2 млрд.

«Мы довольны результатами первого квартала и динамикой спроса, полученными в существующей непростой ситуации с ценами на комплектующие, — отметил Том Свит (Tom Sweet), финансовый директор Dell Technologies Inc. — Эти достижения внушают оптимизм, и мы полны ожиданий в связи с возможностями, которые открываются перед нами благодаря нашему комплексному портфелю решений, помогающих нашим заказчикам осуществить цифровую трансформацию».

Компания завершила квартал с $14,9 млрд денежных средств и инвестиций.

С момента закрытия сделки с EMC группа компаний Dell Technologies выплатила около $7,1 млрд долга, что привело к сокращению на $200 млн расходов на обслуживание долга в перерасчете на годовые показатели.

Компания также выкупила на $1,1 млрд обыкновенных акций класса V в рамках ранее объявленных программ выкупа акций у компаний Class V Group и DHI Group.

Подразделение клиентских решений Client Solutions Group по-прежнему опережает по темпам роста глобальных продаж (по количеству поставленных систем) средние показатели по рынку — в категориях коммерческих и потребительских продуктов за календарный год. Доход за первый квартал составил $9,1 млрд, что соответствует росту в 6% в годовом исчислении. Операционная прибыль составила $374 млн за квартал, то есть 4,1% от дохода.

За квартал достигнуто увеличение на 6,2% поставок ПК в годовом исчислении, причем рост доли рынка (по количеству систем) в годовом исчислении фиксируется уже 17 кварталов подряд. Сохраняется 1 место во всем мире в сегменте мониторов, причем рост доли рынка (по количеству систем) в годовом исчислении зафиксирован 17 квартал подряд.

Подразделение инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group зафиксировало за первый квартал доход в размере $6,9 млрд, из которого $3,2 млрд приходится на серверы и сетевые компоненты, а $3,7 млрд — на системы хранения; операционная прибыль составила $323 млн.

Сохраняется глобальное лидерство по доле рынка в сегменте серверов x86, причем продажи серверов PowerEdge за финансовый квартал продемонстрировали двузначный рост как по количеству проданных систем, так и по прибыли. Трехзначный рост спроса на гиперконвергентные решения, в то время как рост спроса на решения класса All-Flash выражается высокими двузначными показателями. Рост спроса на платформу Virtustream Public Cloud для критически важных приложений составил примерно 100%.

Доход VMware за первый квартал составил $1,7 млрд, операционная прибыль — $486 млн, то есть 28% от дохода.

В самом начале квартала была успешно завершена интеграция объединенного подразделения продаж, которое сейчас согласованно действует как единая организация. Почти сразу после окончания квартала группа компаний Dell Technologies провела вторую ежегодную конференцию Dell EMC World, которая состоялась в мае в Лас-Вегасе и собрала 13 тысяч представителей заказчиков и партнеров. Во время конференции Dell Technologies анонсировала выпуск около 40 инновационных продуктов и решений, в числе которых новые серверы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения, четыре гибких модели использования ИТ-услуг, семь систем хранения класса All-Flash и гибридных версий и первая в мире платформа искусственного интеллекта, предназначенная для женщин-предпринимателей. Кроме того, анонсирована венчурная компания Dell Technologies Capital, которая предлагает всем компаниям группы Dell Technologies инвестировать средства в стартапы на ранней стадии развития.