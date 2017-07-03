Canon создала ARCUS Global для продвижения видеооблака IoT как услуги

Canon представила новую компанию ARCUS Global Inc., расположенную в штате Калифорния (США) и предлагающую видеооблако интернета вещей как услугу. Компания ARCUS Global Inc. принадлежит компании Canon Europe и основана на интеллектуальной собственности, технологиях и экспертном опыте компании Milestone Systems, входящей в группу компаний Canon. Она призвана покрыть значительный и неудовлетворенный спрос крупных компаний на видеооблако интернета вещей как услуги для оптимизации безопасности и бизнеса.

Рокус ван Иперен (Rokus van Iperen), президент и генеральный директор Canon в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, отметил: «Мы выделили решения для сетевого видеонаблюдения (NVS) как ключевой компонент дальнейшего развития компании Canon и уже сделали важные шаги в этой области, включая приобретение компаний Milestone Systems и Axis Communications. Наши инвестиции в ARCUS Global Inc. демонстрируют приверженность выбранной стратегии и решимость укрепить свое положение на этом стремительно развивающемся рынке».

Ларс Тинггар (Lars Thinggaard), президент и исполнительный директор компании Milestone Systems, сказал: «Мы с гордостью передаем свои технологии и ноу-хау, которые послужат основой деятельности ARCUS Global Inc. Выделение дочерней компании позволит нам закрепить лидирующую позицию компании Milestone в сфере решений для управления видео в локальных и частных облаках, где мы продолжаем наращивать инвестиции».

Ларс Норденлунд Фрис (Lars Nordenlund Friis), генеральный директор ARCUS Global Inc., сказал: «Сегодня мы рады дать старт нашей новой компании и представить видеооблако интернета вещей как услугу, в настоящее время уникальную для мирового корпоративного рынка. Наши очевидные конкурентные преимущества — это опора на сильные стороны компании Milestone Systems и партнерство с мировыми лидерами в сегменте общедоступной облачной инфраструктуры и ИТ-технологий. Для усиления этого преимущества мы расположились в Калифорнии и в настоящий момент заняты активным поиском новых высококвалифицированных сотрудников».

Новая компания будет ориентирована на мировой рынок услуг по управлению видео в общедоступных облаках, объем которого к 2021 г. оценивается в диапазоне от $10 до $20 млрд.