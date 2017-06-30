Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены

Xiaomi анонсировала начало российских продаж новых флагманских устройств Mi 6 и Mi Max 2 в партнерстве с RDC Group.

Донован Сан (Donovan Sung), директор по продукту и маркетингу Xiaomi Global, отметил: «Россия – приоритетный рынок для нас, и мы стремимся представлять здесь наши последние инновационные продукты в кратчайшие сроки. Mi 6 и Mi Max 2 отражают миссию компании – делать инновации доступными каждому, предлагая устройства с флагманскими характеристиками и привлекательным дизайном по доступным ценам. Я надеюсь, что российские Mi фаны оценят эти устройства по достоинству».

Экран Mi 6 покрыт специальным изогнутым 3D-стеклом, защищенный от влаги корпус оснащен прочной рамкой из нержавеющей стали, углы корпуса мягко закруглены со всех сторон.

Смартфон Xiaomi Mi 6 в базовой версии оснащается 5,15-дюймовым экраном с разрешением Full HD 1080 и поддержкой технологии поглощения бликов для снижения утомляемости глаз. Цветовая гамма, яркость и контрастность соответствует стандарту качества CQC3130.

Смартфоны Xiaomi Mi 6 и Mi Max 2

Аппарат выполнен на новейшем 10-нм 64-битном 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 с графической подсистемой Adreno 540, и оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ внутренним накопителем. По аналогии с iPhone 7, новый флагманский смартфон Xiaomi лишился традиционного 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников (вместо них предлагается использовать адаптер через порт USB Type-C или беспроводные Bluetooth-наушники), однако взамен в него встроены двойные динамики для качественного стереоскопического воспроизведения музыки.

Смартфон Xiaomi Mi 6: сенсор отпечатков

Смартфон Xiaomi Mi 6 оснащен двумя слотами под SIM-карты и поддерживает новую технологию 2x2 Dual Wi-Fi для надежного подключения к беспроводной сети. Емкость встроенной батареи составляет 3359 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0. По заверениям компании, заряда батареи достаточно для полного дня работы благодаря оптимизированному управлению оболочки Xiaomi MIUI. Сканер отпечатков пальцев интегрирован на фронтальной панели телефона под домашней кнопкой.

Смартфон Xiaomi Mi 6: двойная оптическая система

На тыльной стороне Xiaomi Mi 6 располагается две 12 МП камеры. Одна из них оснащена широкоугольным объективом с 4-осевым оптическим стабилизатором с использованием встроенного акселерометра и гироскопа, вторая камера оснащена телеобъективом, который также подходит для портретной съемки. Здесь же расположена двойная светодиодная вспышка. Селфи-камера на фронтальной плоскости аппарата имеет разрешение 8 МП. Xiaomi Mi 6 поддерживает режим регулировки резкости для художественного размытия фона («бокэ») и поддерживает 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

Компания Xiaomi также представила в России Mi Max 2 в черном цвете с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 оснащается 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 825 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графической подсистемой Adreno 540. В зависимости от модификации Xiaomi Mi Mix 2 будет поставляться в версиях с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Фаблет Xiaomi Mi Max 2: сравнение

Модель Mi Mix 2 оснащена 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2560 × 1440 точек. Для Xiaomi Mi Mix 2 заявлена поддержка двух SIM-карт формата nanoSIM, работа в сетях GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA, FDD-LTE (850/900/1700/1800/1900/2100/2600 МГц) и TD-LTE (B38/B39/B40/B41) и поддержка Bluetooth: 4.2, а также наличие датчиков освещения, Холла, гироскоп, сенсор отпечатка пальца, GPS, A-GPS и ГЛОНАСС.

Аппарат оснащен основной 12-Мп камерой на тыльной стороне (сенсор Sony IMX386). Для фронтальной камеры заявлено разрешение 5 МП с широкоугольным объективом (85°) и поддержкой режима «Улучшение» (Beautify).

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получил аккумулятор емкостью 5300 мАч, запаса которого хватит на два дня интенсивной работы или 18 часов воспроизведения видео, 21 час использования GPS-навигатора или 57 часов разговоров. Благодаря большой емкости аккумулятора, с помощью Mi Max 2 можно заряжать другие смартфоны с портом USB Type-C. Mi Max 2 поддерживает технологию Quick Charge 3.0 с функцией параллельной зарядки, позволяющей быстро восполнить заряд аккумулятора – на 68% всего за один час, при этом контролируя степень нагревания устройства.

Фаблет Xiaomi Mi Max 2: характеристики и цена

Габариты Xiaomi Mi Mix 2 составляют 174,1 × 88,7 × 7,6 мм, вес 211 г. Работает Xiaomi Mi Mix 2 под управлением ОС Android 7.1 и «фирменной» оболочки Xiaomi MIUI 8.

Рекомендованная цена смартфона Xiaomi Mi 6 составляет 29 990 руб. Mi 6 поступит в продажу 4 июля и первые три недели будет эксклюзивно представлен на официальном сайте. Позднее смартфон можно будет приобрести в официальных магазинах Mi и в розничных магазинах.

Фаблет Xiaomi появится в российской рознице по рекомендованной цене 19990 руб. Дата начала продаж Mi Max 2 будет объявлена позднее.