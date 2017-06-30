В МТС назначен новый вице-президент по маркетингу

МТС объявила о назначении на должность вице-президента группы МТС по маркетингу Вячеслава Николаева, ранее на протяжении шести лет возглавлявшего в МТС направление маркетинга массового рынка. Как рассказали CNews в компании, кандидатура утверждена советом директоров МТС.

Вячеслав Николаев начал работу в МТС в 2004 г., занимал ряд руководящих должностей в сфере маркетинга и коммерческого управления.

«На протяжении многих лет Вячеслав возглавляет одно из ключевых направлений деятельности МТС, разрабатывая продукты и услуги для нашей многомиллионной абонентской базы. В должности вице-президента МТС основной задачей Вячеслава станет реализация стратегии развития МТС, как мультисервисной ИТ-компании, расширяющей бизнес за пределы традиционных операторских функций», – отметил президент и председатель правления МТС Андрей Дубовсков.

Вячеслав Николаев с 2011 г. – директор по маркетингу массового рынка. Ранее занимал должности директора по коммерческому контроллингу Группы МТС, заместителя директора Бизнес-единицы «МТС-Россия» по региональному управлению, а также исполнял обязанности директора Бизнес-единицы «МТС-Россия».

В 2002-2004 гг. – вице-президент инвестиционного банка «ТРАСТ». В банке «ТРАСТ», а также ранее, с 2000 г., в инвестиционной группе «Ренессанс Капитал» курировал аналитику сектора телекоммуникаций. С 1997 по 2000 год работал консультантом в европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция).

Родился в 1970 году. В 1993 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова.