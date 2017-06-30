Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами

Columbus представила WarRoom.Payment Integration, которое поможет упростить процесс оплат банковскими картами. Columbus WarRoom.Payment Integration – новый программный продукт компании Columbus, позволяющий быстро и эффективно настроить процесс оплаты банковскими картами. Решение имеет централизованную конфигурацию и работает независимо от версий POS. Payment Integration представляет собой интеграционную функцию в Microsoft Dynamics AX, которая облегчает процесс оплаты банковскими картами, объединяя аппаратное и программное обеспечение, а также управление терминалами и отчетность.

По данным Центрального банка России, в 2016 году доля оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт выросла до 32,2%. Банки продумывают программы лояльности, оптимизируют сервис, вкладываются в мощные ИТ-платформы для обеспечения высокой автоматизации работы с пластиковыми картами. Лидеры ритейл-рынка стараются быть гибкими в вопросах формы оплат: своевременно переходят на поддержку систем мобильных платежей, делают максимально удобным процесс получения средств по картам.

Columbus WarRoom – комплекс решений, созданный для обеспечения конкурентных преимуществ розничным компаниям в части управления ассортиментом, ценообразованием, операциями по оплате и взаимодействием с производителями.

Сolumbus WarRoom.Payment Integration адаптируется к ePOS и mPOS без дальнейших доработок. Payment Integration поддерживает настройку оборудования с различными подключениями к POS, что позволяет совершать транзакции с помощью Modern POS для планшетов. При этом платежный терминал и POS необязательно подключать к одному устройству.

Columbus WarRoom.Payment Integration позволит быть независимыми от обновлений Microsoft Dynamics AX в течение многих лет, что сэкономит время, средства и трудозатраты специалистов ИТ-отделов.

«Розничные сети часто ограничены одной конкретной интеграцией с платежными терминалами. Это дорого и неудобно. Например, в тех случаях, когда меняются POS решения или поставщики терминалов, используются различные версии POS или проходит обновление Microsoft Dynamics AX до новой версии. С решением Payment Integration компаниям не потребуется дополнительной разработки», – отметила Наталья Гурова, руководитель глобального центра компетенций направления Retail компании Columbus.

Решение также будет актуально для торговых сетей, работающих на международном рынке. Payment Integration избавит от повторной сертификации для каждой страны, где действует эквайринг и введены дополнительные требования к интеграции с терминалами.