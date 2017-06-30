«Рэйдикс» поставляет новое NAS-решение постпродакшн-студии Sharp Image

«Рэйдикс» объявил о поставке системы хранения данных для пакистанской компании Sharp Image, занимающейся постпроизводством видео, цветокоррекцией и спецэффектами. Внедренное NAS-решение на базе RAIDIX c объемом хранения 64 ТБ (16 дисков SATA по 4 ТБ каждый) позволило сократить сроки подготовки материалов к эфиру на 60–70% и обеспечило дополнительные мощности для хранения и обработки видеоконтента, используемого в многочисленных проектах компании (художественные фильмы, анимация, рекламные ролики).

Для решения задач профессионального грейдинга (цветокоррекции) компания Sharp Image нуждалась в надежной СХД с максимальной пропускной способностью и поддержкой нагрузок HD/2K/4K. Решение RAIDIX обеспечило необходимую производительность для совместного доступа к файлам терабайтных размеров с нескольких рабочих станций и совместимость с ресурсоемкими профессиональными приложениями. Следует отметить, что в случае с RAIDIX установка программного обеспечения для цветокоррекции и видеомонтажа производится непосредственно на узел хранения без привлечения дополнительных емкостей.

Программно-определяемая СХД RAIDIX берет на себя функции контроллера метаданных и предоставляет возможность гибкого расширения существующей конфигурации. В аппаратной части решения использовалось оборудование SuperMicro, протокол подключения Fibre Channel (адаптеры ATTO Technology) и экономичные SATA-диски. Решение RAIDIX на основе стандартных серверных комплектующих позволило оптимально настроить RAID-массивы для выполнения конкретных задач и снизить общую стоимость обслуживания системы.

За сохранность данных в многопоточном режиме отвечают патентованные алгоритмы «Рэйдикс», среди которых - RAID 6 с двойной четностью (двумя дисками, выделенными под хранение контрольных сумм) и 7.3 с тройной четностью. Так, RAID 7.3 обеспечивает целостность информации и стабильную производительность даже при выходе из строя до трех дисков массива.

RAIDIX оптимизирует производительность обработки последовательных видеопотоков, прекращая отправку запросов самых «медленным» дискам массива и восстанавливая данные «на лету» путем решения системы уравнений. Кроме того, «умные» модули «Рэйдикс» позволяют зафиксировать и устранить скрытое повреждение данных в определенных секторах диска без простоев и снижения производительности системы.

Помимо услуг по внедрению и настройке NAS-системы компания «Рэйдикс» предоставляет Sharp Image круглосуточную техническую поддержку и производит регулярную модернизацию программного и аппаратного обеспечения в рамках инфраструктуры заказчика.