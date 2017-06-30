МТТ предоставит связь для спасателей МЧС

МТТ объявила о победе в тендере Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на предоставление услуги междугородной и международной связи для ФГКУ «Рузский Центр обеспечения пунктов управления» (ЦОПУ) МЧС.

В настоящее время МЧС реализует проект по созданию общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, что включает в себя развертывание и поддержание сложной инфраструктуры связи для оперативного реагирования на возникающие кризисные ситуации.

«Для ведомственных организаций, работающих в сфере предотвращения и ликвидации ЧС и различных катастроф, таких как Рузский ЦОПУ МЧС, МТТ может организовывать оперативные и надежные каналы связи с населением, так необходимые спасателям», - отметил начальник отдела развития продуктов МТТ Павел Тихонов.

Комплексные телекоммуникационные решения, которые связывают сложные инфраструктурные объекты в единое целое, являются специализацией МТТ, благодаря опыту и высоким стандартам работы с госсектором.