LG представила в России линейку Super UHD телевизоров с технологией Nano Cell

LG Electronics представила на российском рынке новую линейку Super UHD телевизоров (модель SJ81 в размерах 65” / 55” / 49”) с новой технологией Nano Cel на платформе webOS 3.5.

Super UHD телевизоры от LG оснащены технологией Nano Cell, которая обеспечивает высокое качество цветопередачи при сохранении широкого угла обзора: зритель не заметит какой-либо разницы в отображении оттенков, где бы он ни находился — прямо перед телевизором или под углом в 60 градусов к нему.

Технология Nano Cell позволяет достигать таких результатов путем захвата световых волн избыточной длины, увеличивая таким образом чистоту отображаемых на экране цветов. Благодаря этой способности поглощения света новые LCD-экраны от LG передают отдельные цвета с гораздо большей четкостью, воспроизводя их именно в таком виде, в каком они задумывались создателем оригинального визуального контента. Например, зеленый цвет на экране обычного телевизора может смешиваться с цветами с другой длиной волны — желтым или синим, из-за чего исходный оттенок блекнет и окрашивается в желтоватый или голубой тон.

Технология Nano Cell от LG снижает вероятность потери исходного цвета, нестабильности изображения и прочих проблем, связанных с ухудшением цветопередачи. Nano Cell также уменьшает световые блики на экране, сохраняя высокое качество картинки даже в тех случаях, когда экран окружен множеством разных источников света.

Схема строения панели и внутренней подсветки в новых телевизорах LG позволяет свести к минимуму появление ореолов на границе ярких и тёмных объектов, что способствует наилучшему восприятию контрастных сцен.

Телевизоры Super UHD от LG обеспечивают качество изображения, в 4 раза превосходящее Full HD. Благодаря поддержке технологий Dolby Vision и HDR 10 точность и обширность цветовой гаммы в каждом кадре возрастает в десятки раз.

В новых Super UHD телевизорах LG встроена звуковая система, удостоенная сертификата «Высочайшего качества звучания» от harman / kardon.

Все новые модели телевизоров LG 2017 года работают на усовершенствованной операционной системе webOS 3.5. Одной из инноваций стала отдельная кнопка ivi на пульте Magic Remote, нажав которую пользователь напрямую попадает в приложении онлайн-кинотеатра. Такие пульты выпущены ко всей новой линейке телевизоров LG. В приложении ivi доступна библиотека фильмов, российских и зарубежных сериалов, мультфильмов, а также классические хиты и последние новинки проката.