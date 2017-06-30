D-Link начала российские продажи камеры DSH-C310 для «умного дома» Apple

D-Link объявила о начале продаж в России новой Full HD-камеры D-Link DSH-C310, сертифицированной для использования в «умном доме» Apple HomeKit. Камера позволяет владельцам iPhone, iPad, iPod Touch и Apple Watch удаленно наблюдать и управлять устройствами «умного дома», повышая качество жизни своего владельца, и своевременно предотвращать и разрешать возможные нештатные ситуации.

DSH-C310 оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180°, использует высокочувствительную 3-мегапиксельную 1/3'' CMOS-матрицу с Full HD-разрешением (1080p) для высокой степени детализации изображения, может вести наблюдение в полной темноте на расстоянии до 5 метров и поддерживает двустороннюю передачу звука.

При обнаружении движения пользователь мгновенно получает уведомление, а все события записываются на сменную microSD-карту емкостью до 128 ГБ. Камера DSH-C310 совместима с другими «умными» устройствами и датчиками семейства Apple HomeKit, позволяя задавать сценарии, запускаемые при наступлении определенных событий. Например, при обнаружении движения, можно запустить сценарий включения света в помещении или подачи звукового сигнала.

Встроенный беспроводной модуль 802.11ac обеспечивает надежность и высокую скорость передачи данных по сети Wi-Fi, а инновационный дизайн камеры в лаконичном и элегантном стиле Apple позволяет ей органично вписаться в многообразие интерьеров современных коттеджей и квартир.

Процесс установки и настройки DSH-C310 предельно прост и занимает несколько минут. Для начала работы достаточно добавить новый аксессуар в «Дом» Apple. Подробная видеоинструкция на русском языке по установке и начальной настройке камеры доступна на официальном сайте D-Link.

DSH-C310 обеспечивает передачу непрерывного потока видео в режиме реального времени без задержек и остановок трансляции даже при высокой загруженности локальной сети, например, при одновременной передаче объемных файлов. Камера автоматически подбирает оптимальные для текущей ситуации разрешение и скорость передачи кадров видеотрансляции.

Управление камерой и просмотр онлайн-видео может осуществляться с iPhone, iPad, iPod Touch (с iOS 10 и старше) при помощи встроенного приложения «Дом» или в голосовом режиме с использованием Siri. DSH-C310 позволяет одновременно подключаться и просматривать видео с нескольких мобильных устройств. Бесплатное русифицированное приложение для iOS Omna от D-Link обеспечивает доступ к расширенным настройкам камеры, например, таким как настройка записи видео на карту microSD или выбор определенных областей помещения для обнаружения движения (например, оконных или дверных проемов), форматирование SD-карты, обновление программного обеспечения и т.д.

При организации удаленного доступа DSH-C310 использует функции безопасности Apple iCloud для защиты и синхронизации данных без передачи частной информации в Apple. Для дистанционного управления аксессуарами HomeKit и просмотра видео в режиме онлайн или с SD-карты камеры необходимо настроить Apple TV 4-го поколения или iPad (с iOS 10 и старше) в качестве центра домашнего управления.

Камера DSH-C310 доступна в российском онлайн-магазине Apple Store по цене 11999 руб.