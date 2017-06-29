«Яндекс» запустил легкую версию браузера для Android

«Яндекс» анонсировал легкую экспериментальню версию «Яндекс.Браузера» для Android — «Яндекс.Браузер Лайт». Приложение пригодится тем, кто хочет сэкономить место на устройстве и кому нужен быстрый и удобный браузер без дополнительных функций. Например, чтобы выходить в соцсети или открывать ссылки из других приложений.

В легкой версии браузера есть только самое необходимое. В адресной строке можно искать сайты, в том числе просто по названию, а также задавать вопросы «Яндексу». На панели визуальных закладок, которая открывается в новой вкладке, — сохранять понравившиеся сайты. В ленте персональных рекомендаций Дзен — читать интересные новости и статьи.

Приложение подойдет в качестве второго браузера на устройстве: по данным «Яндекса», более трети пользователей смартфонов на Android вдобавок к основному браузеру используют ещё один. Некоторые разделяют их на домашний и рабочий, другие держат запасной на случай проблем с основным, а кому-то нужно заходить на один сервис с разных аккаунтов и удобно делать это из разных браузеров.

Дистрибутив легкого браузера весит меньше мегабайта. Установленное приложение — немного тяжелее, но всё равно в десятки раз легче большинства браузеров. А чтобы его вес оставался маленьким и дальше, можно время от времени очищать кэш в настройках приложения. При необходимости его можно перенести на карту памяти: он будет работать и там.