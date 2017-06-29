«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

Согласно собственной статистике розничной сети «Связной», в I полугодии 2017 г. продажи смартфонов в России выросли на 9% в штуках и на 13% в рублях. Всего жители РФ приобрели более 12 млн устройств на сумму порядка 155 млрд руб. Средняя цена «умного» телефона в январе-июне по сути сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 12 600 руб.

Во II кв. 2017 г. динамика роста продаж смартфонов ускорилась в годовом выражении по сравнению с январем-мартом. Россияне приобрели на 12% больше устройств, чем годом ранее. Выручка от реализации смартфонов за этот же период увеличилась на 18%. Всего в апреле-июне жители нашей страны купили 6,2 млн «умных» телефонов почти на 80 млрд руб.

Среди ключевых причин роста рынка за оба периода можно выделить увеличение спроса на смартфоны отдельных брендов и возросшую популярность кредитных продуктов. Свое влияние оказало и начавшееся еще в прошлом году снижение курсов валют и их стабилизация.

Программы рассрочки в 2017 г. начали оказывать еще более существенное влияние на рынок персональной электроники. По итогам 1 полугодия 60% клиентов, купивших смартфон в «Связном» в кредит, пользовались именно различными видами рассрочки. За год этот показатель вырос на 35%.

Среди причин популярности услуги, помимо желания покупателей распределить затраты на длительный период, можно выделить рост количества партнеров, предоставляющих рассрочку в магазинах электроники, увеличение предложения кредитных продуктов, а также популярность кредитов на длительные сроки. В 2017 г. у покупателей набирают популярность рассрочки на гаджеты, например, на 24 и 36 месяцев.

Среди брендов, оказавших существенное влияние на весь рынок, можно выделить Apple и Samsung, ставших самыми популярными брендами смартфонов в 1 полугодии – 37% покупателей «умных» телефонов в России приобрели себе гаджет одного из этих производителей. В целом продажи Samsungи iPhone в России выросли на 27% в штуках и на 21% в рублях относительно января-июня 2016 г.

На рост востребованности iPhone повлияло снижение цен на всю линейку гаджетов. Продажи Samsung подстегнуло возвращение смартфонов бренда в крупнейшие розничные сети, активное маркетинговое продвижение, снижение цен на ряд моделей, а также успешный старт новинок – GalaxyS8 и S8+.

Укрепление и последующая стабилизация курса рубля, наблюдавшиеся с конца 2016 г., позволили в целом сохранить цены на новые смартфоны на уровне 1 полугодия 2016 года. В то же время стоимость гаджетов, которые уже присутствовали на рынке, снизилась. Например, один из самых популярных устройств прошлого года – iPhone 5s – можно приобрести за 17-18 тыс. рублей. В результате покупатели продолжили активно приобретать гаджеты высоких ценовых сегментов, и рынок в рублях в 1 полугодии вырос больше, чем в штуках.

Востребованность смартфонов в 2017 г. продолжила оставаться одной из ключевых причин падения популярности ряда других категорий персональной электроники. Так, штучные продажи фотоаппаратов снизились в штуках примерно на 40%, планшетов – сократились на четверть.