Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze

«Скаут» объявила о том, что в системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появилась поддержка оборудования производства компании «Кварта Технологии». Благодаря этому заказчики, использующие авторефрижераторы, могут отслеживать состояние холодильной установки и перевозимого груза с помощью передовых инструментов контроля и аналитики.

Сегодня одним из наиболее популярных инструментов онлайн-контроля рефрижераторов является адаптер-регистратор iQFreeze от компании «Кварта Технологии». Это оборудование собирает показания о работе холодильной установки и состоянии груза, передавая их в систему мониторинга через бортовое устройство. В результате произведенной интеграции со «Скаут», модуль iQFreeze теперь взаимодействует с трекерами МТ-700. Информацию о рефрижераторе и перевозимой продукции можно видеть в ПО «Скаут-Платформа» наряду в другими данными спутникового контроля.

«Пользователи системы «Скаут» могут на всем протяжении транспортировки отслеживать работоспособность рефрижератора и знать, насколько фактическая температура соответствует нужным значениям. В системе фиксируется, где и когда она выходит за пределы нормы. При этом на любое отклонение диспетчер сможет оперативно отреагировать, получив уведомление на электронную почту», – сказал Дмитрий Исаев, менеджер продуктов ГК «Скаут».

Для заказчиков важно понимать и то, что онлайн-контроль работы рефрижератора позволяет не только пресекать убытки от порчи продукции, но и сокращать расходы на топливо. С помощью системы спутникового мониторинга «Скаут» можно анализировать потребление топлива двигателем рефрижератора и принимать меры для более оптимального расхода ГСМ.

Интеграция IQFreeze – это не первый случай, когда ГК «Скаут» помогает владельцам рефрижераторов решать задачи контроля и экономии. В прошлом году группа компаний выпустила отраслевой продукт «Контроль рефрижераторов» для эффективного управления доставкой скоропортящихся грузов.