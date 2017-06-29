«Первый ОФД» представил мобильное приложение для партнеров

«ЭСК» (бренд «Первый ОФД») представила приложение «Агент 1-ОФД» для своих партнеров. Приложение предназначено для упрощения работы агентов с владельцами ККТ.

Вступившие в силу поправки к федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники обязывают торговые компании передавать данные о каждой продаже в ФНС России через оператора фискальных данных в режиме онлайн. Мобильный сервис «Агент 1-ОФД» доступен для скачивания в App Store и Google Play. Приложение собирает заявки клиентов на оказание услуг – настройка кассы, замена фискального накопителя, регистрация кассы в ФНС, исправление ошибки в работе ККТ и многое другое. Кроме того, партнеры и их клиенты могут отслеживать статусы заявок.

«Приложение «Агент 1-ОФД» является очень удобным и качественным инструментом, позволяющим максимально быстро реагировать на заявки клиентов. В заявках, которые оставляют клиенты, сразу указаны данные о кассе, торговой точке и компании клиента. Также на карте указано расположение магазина, где нужна помощь специалиста, – отметили в пресс-службе ГК «ДИАС».

«Мировой опыт показывает, что развитие мобильных приложений является одним из наиболее популярных и востребованных трендов в IT-среде. Учитывая современные тенденции и внимательно отслеживая потребности своих партнеров, мы стремимся максимально облегчить их работу, – отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД». – Приложением «Агент 1-ОФД» легко управлять, в нем удобно находить заявки и отслеживать их выполнение. Новый сервис позволит оперативно и качественно решить все проблемы клиента».