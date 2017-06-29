MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы

Mail.Ru Group объявила о том, что в картах MAPS.ME появилась международная платформа локальной рекламы для владельцев малого и среднего бизнеса. Это позволит заведениям привлекать клиентов через рекламу на картах.

Создать рекламную кампанию в MAPS.ME можно в несколько нажатий. Рекламодателю не требуется проходить процедуру подтверждения прав владения бизнесом, придумывать слоганы и разрабатывать баннеры, осваивать маркетинговую терминологию. Достаточно выбрать подходящий тариф и оплатить размещение на месяц, три месяца, полгода или год. Оплата рекламы является подтверждением владельца или администратора бизнеса.

Платформа MAPS.ME генерирует объявление автоматически на основании данных о заведении, имеющихся на картах. Рекламируемый объект выделяются визуально: при отображении результатов поиска списком он подсвечивается, а на карте — выделяется крупной звездочкой. При обычном просмотре карты заведение отмечено нестандартной иконкой, выделяющейся на фоне остальных. Кликнув на заведение, пользователь увидит контактную информацию: адрес, номер телефона, часы работы и т.д. Кроме того, он сможет построить маршрут до места или вызывать такси. Вся информация о заведении отображается на языке, выбранном пользователем (интерфейс MAPS.ME переведен на 30 языков).

Реклама отобразится даже в том случае, если подключение к интернету отсутствует: как и карты MAPS.ME, она может работать в офлайн-режиме. Эта особенность платформы позволяет охватить рекламой туристов, которые отключают доступ к интернету в роуминге, но тратят в разы больше чем местные жители.

«Гиперлокальная реклама становится трендом: в 2016 году около 35% всей мобильной рекламы в мире имело гео-признак. Размещение на MAPS.ME дает доступ к огромной аудитории — более 75 млн установок — и позволяет охватить именно тех, кто находится рядом и ищет заведения вашего типа. По результатам открытых исследований, около 80% пользователей, искавших заведение на карте в радиусе 7 км в итоге до него доходили. Кроме того, мы разработали самую простую в мире систему размещения: вам не придется оставлять заявку на размещение, ждать, когда ее одобрят, томиться в ожидании звонка менеджера и самому писать и переводить тексты. Вы можете буквально за минуту найти свое заведение, оплатить продвижение и практически сразу увидеть первых клиентов, привлеченных рекламой. На первом этапе мы запускаем самый простой и доступный тариф, далее мы будем наращивать функционал», — сказал Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME.

Рекламная платформа уже доступна пользователям в тестовом режиме.