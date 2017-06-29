Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»

Компания «Манго Телеком» объявила о прямой интеграции коллтрекинга Mango Office с «Яндекс.Метрикой». Специалистам, предпочитающим аналитику «Яндекса», интеграция с «Метрикой» позволит оперировать данными в привычной для себя среде.

Ранее учитывать статистику по звонкам при оценке конверсий с сайта можно было при помощи нативных отчетов в личном кабинете Mango Office и в системе Google Analytics.

Статистика по звонкам раскрывается в «Метрике» с той же детальностью, что и данные по онлайн-конверсиям: в любых разрезах по каналам, источникам и кампаниям.

Коллтрекинг передает в «Метрику» идентификаторы пользователей и характеристики звонков, позволяющие проводить качественный анализ обращений по телефону и истории касаний с рекламными коммуникациями. Погружение — вплоть до креатива, текста конкретного объявления или поискового запроса, набрав который будущий клиент оказался на сайте и в результате совершил звонок.

Коллтрекинг дает возможность более точно оценивать с помощью «Метрики» эффективность платных размещений и оптимизировать на данных о звонках рекламные кампании в «Директе», сервисе контекстной рекламы «Яндекса».

Коллтрекинг Mango Office подключается в «Яндекс. Метрику» после простой и не требующей специальных навыков настройки. Пользователю необходимо лишь указать номер счетчика «Метрики» в установках коллтрекинга.

Дмитрий Слукин, менеджер по продукту «Манго Телеком», отметил: «Интеграция коллтрекинга Mango Office с «Метрикой» — большой шаг, которого ждали на рынке. Данные о конверсиях по звонкам стали доступны в «Метрике», и это позволит работающим преимущественно с этой системой специалистам иметь важный для комплексной оценки эффективности рекламы источник данных в привычной для себя среде, не обращаясь для анализа к другим инструментам».