Исследование GfK: Россия входит в топ5 стран по доле пользователей, которые могут отказаться на время от гаджетов

Данные, полученные исследовательской компанией GfK, показывают, что зависимость от гаджетов одинаково проявляется как среди мужчин, так и среди женщин: примерно одинаковое число мужчин и женщин согласны, что им будет трудно не пользоваться технологичными устройствами. Треть участников (34%) онлайн-опроса GfK, проведенного в 17 странах, включая Россию, твердо убеждены, что «временно отказаться от использования технологий (своего мобильного, компьютера, ТВ и т.д.) им будет сложно, даже при необходимости». Легко пережить временное расставание со своими гаджетами готовы лишь 16% респондентов.

Отчетливые различия в ответах можно обнаружить при сравнении результатов по возрастным группам и уровням дохода семей. Сложнее всего отказаться на время от использования технологий, даже когда это необходимо, - подросткам (15-19 лет): с тем, что это так, согласились 44% из них. Похожая ситуация с зависимостью от технологий - среди молодых людей в возрасте 20 лет и старше (41%).

Среди пользователей старше тридцати лет зависимость от технологий уже меньше, в этой группе 38% опрошенных согласились с тем, что им трудно даже на время и по необходимости отказаться от использования гаджетов. Зато в более старших возрастных группах доля тех, кому сложно отложить гаджеты в сторону, резко падает: 29% в группе пользователей 40-49 лет, 23% в возрасте 50-59 лет и 15% в возрасте старше 60 лет. В группе потребителей старше 50 лет, доля тех, кому отказ от использования гаджетов не представляет сложности, оказалась выше тех, кто с трудом представляет себя без технологий.

В семьях с высоким доходом (по всем 17 странам) 39% опрошенных признались, что им сложно будет сделать перерыв в использовании технологичных устройств, даже если это необходимо. Не испытали бы затруднений при временном отказе от гаджетов 11%.

Иная картина в семьях с низким доходом: здесь с трудом готовы отложить девайсы в сторону 30% респондентов, а с легкостью сделают это 20% опрошенных.

Китай лидирует по доле (43%) онлайн-респондентов, которые твердо согласны с утверждением о сложности сделать перерыв в использовании гаджетов. Следом с незначительным отставанием идут страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина и Мексика (42, 40 и 38% соответственно). Замыкают пятерку Соединенные Штаты – 31%.

Напротив, в Германии, самая большая доля (35%) несогласных с тем, что им сложно было бы отложить на время свои гаджеты. На втором месте – Нидерланды (30%), Бельгия (28%), Канада и Россия (27% в каждой из стран).