Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP

SAP и международная сеть гипермаркетов «Глобус» объявили о запуске проекта по реализации программы мультиканальности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Система будет развернута в российском дата-центре вендора.

«Глобус» выбрал SAP HEC для реализации стратегических проектов по мультиканальности благодаря возможности быстро получить готовый ландшафт на базе сертифицированного оборудования SAP HANA и сразу же приступить к началу проекта. Также компания получит набор сервисов по администрированию и эксплуатации платформы. В течение нескольких месяцев планируется реализация проекта на развернутой инфраструктуре в центре обработки данных SAP, а уже осенью намечен выход в продуктив.

Для быстрого старта проекта «Глобус» была необходима комплексная услуга с возможностью плавно наращивать мощности в соответствии с этапами тиражирования на все магазины сети и избегания простоя, а также неэффективного использования инфраструктуры. Кроме этого, важным критерием выбора в пользу SAP HEC стало наличие единой службы технической поддержки при решении любых задач: от проактивного сопровождения работы оборудования до обеспечения функционирования ПО SAP.

«Использование частных облачных сервисов все чаще встречается в современном ритейле. Чем быстрее компании выстраивают свои ИТ-системы под изменяющиеся бизнес-процессы, тем быстрее они могут реагировать на постоянные изменения на рынке и соответствовать ожиданиям своих клиентов», - подчеркнул Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Наша компания выбрала данное решение из-за возможности отдать на аутсорсинг все процессы, которые связаны с администрированием и поддержкой SAP HANA. Это позволит нам сфокусироваться на эффективности бизнес процессов. Кроме этого, для нас крайне важно, что данное решение размещено в российском дата-центре и соответствует всем требованиям закона о защите персональных данных», — отметил Фолькер Шаар, генеральный директор «Глобус».