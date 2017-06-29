BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций

Business Activation Systems (BASYS) анонсировала программный комплекс Trade Profitability Management (BASYS TPM) базе платформы Microsoft Dynamics 365 для поддержки бизнеса FMCG компаний. Решение охватывает планирование промо-акций, управление торговыми и бонусными соглашениями, целевым ассортиментом, прогнозирование продаж и бюджетов, бизнес-аналитику сбытовых каналов.

BASYS TPM помогает непрерывно поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии, рассчитывать прогнозы базовых и стимулируемых продаж с учетом различных факторов роста, планировать бюджеты, устанавливать цели, оценивать эффективность инвестиций и проводить многофакторные классификации для более качественного планирования последующих стимулирующих воздействий.

BASYS TPM позволяет своевременно выявлять негативные и позитивные прогнозы и оперативно вносить изменения в планы, бюджеты и цели, предотвращая потери прибыли и приумножая успех во всех торговых каналах, включая работу как с ключевыми клиентами, так и с дистрибьюторским бизнесом.

Многофункциональность программного комплекса сочетается с гибкостью. Опыт работы специалистов компании BASYS с крупными зарубежными игроками на российском рынке FMCG позволяет применить решение к специфическим бизнес-процессам, оптимизируя работу ключевых подразделений: продажи, торговый маркетинг и категорийный менеджмент.

В настоящее время BASYS в партнерстве с группой компаний «СиДиСи» (CDC) приступает к адаптации решения для компании Henkel и до конца года планирует ввести систему в промышленную эксплуатацию. Существенный эффект ожидается от тесной интеграции BASYS TPM и системы «Оптимум АСУМТ», являющейся в рамках проекта источником данных о вторичных продажах, мерчандайзинга и фактической дистрибьюции, а также подсистемой, в которую из TPM передаются цели для мобильного персонала.