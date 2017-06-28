ZTE представила обновленный смартфон Blade V8 с увеличенным объемом памяти

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 64 Gb black в обновленном корпусе.

В новой модели ZTE Blade V8 64 Gb black объем встроенной памяти увеличен в 2 раза – c 32 до 64 ГБ. Оперативная память тоже расширилась – с 3 до 4 ГБ, поэтому теперь устройство позволяет запускать еще больше приложений одновременно.

В улучшенном дизайне корпуса ZTE Blade V8 64 Gb black стыки корпуса были дополнительно обработаны в местах соединения пластика и металла, задняя панель покрыта специальным материалом против отпечатков пальцев. Кроме того, ZTE Blade V8 64 Gb black теперь представлен в обновленном черном цвете.

В основе новинки 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Смартфон работает на базе операционной системы Android 7.0 с установленной поверх оболочкой Mifavor 4.2. Благодаря аккумулятору емкостью 2730 мАч, он потребляет еще меньше энергии.

Для более безопасного и длительного использования 5.2-дюймовый Full HD-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Смартфон оснащен двойной основной камерой 13МП + 2МП и фронтальной в 8 МП. Два модуля основной камеры работают одновременно и позволяют применять эффект боке для фотографий, мягко размывая фон и выделяя на нем главное изображение. Более того, благодаря камере смартфона, можно делать фотографии с разных ракурсов и собирать их вместе в высококачественные 3D-фото.

ZTE Blade V8 64 Gb black доступен в продаже с конца июня в черном цвете на официальном сайте shop.myzte.ru и в магазинах розничных сетей: «Мегафон», «Евросеть», «Связной», и в скором времени появится на полках других ритейлеров. Рекомендованная розничная цена составляет 16 990 рублей.