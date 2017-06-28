МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае

МТС сообщила о старте масштабной программы модернизации сетей связи в Красноярском крае. В течение ближайшего года МТС обновит все базовые станции стандарта 2G в регионе, что позволит улучшить качество голосовой связи как на улице, так и внутри зданий. Улучшения коснутся не только мест с плотной жилой застройки, но и загородных территорий – дачных посёлков, туристических маршрутов, автотрасс и т.д. Значительно улучшится покрытие сети сотовой связи МТС – прирост радиуса действия базовых станций 2G составит до 20%.

Модернизация стартовала в мае, большую часть работ планируется завершить до конца текущего года. Около 10 процентов базовых станций уже обновлены. Работы затронули, главным образом, Красноярск, Железногорск, Дивногорск, Сосновоборск, Ачинск и Ачинский район, а также Березовский, Богучанский, Большемуртинский, Иланский, Канский, Кежемский, Нижнеингашский и Уярский районы.

Замена оборудования будет происходить поэтапно, таким образом, чтобы сигнал от базовой станции, на которой ведутся работы, перераспределялся на близлежащие базовые станции. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование сотовой связи для абонентов МТС в Красноярском крае.

Кроме качества голосовой связи, модернизация позволит повысить скорость передачи данных. Все базовые станции МТС будут поддерживать стандарт EDGE, более скоростной, чем устаревший GPRS. Повысится скорость «межмашинного взаимодействия» (m2m), осуществляемого на базе GSM-сетей МТС, так как большая часть автоматических приборов телеметрии, банкоматов, терминалов оплаты, навигационных устройств и всевозможных датчиков передает сигнал именно по сетям «второго поколения».

«Модернизация сетей – это необходимая плановая процедура. Подобно тому, как автолюбитель со временем меняет свой автомобиль на современный – более мощный и надежный, мы обновляем базовые станции, чтобы обеспечить максимальный уровень сервиса для наших абонентов, – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов. – Я уверен, что в течение ближайшего года можно будет говорить о кардинальном улучшении параметров качества связи как в сетях «второго поколения», так и в более современных стандартах – 3G и 4G».

Помимо замены базовых станций 2G, программа развития инфраструктуры связи МТС в Красноярском крае предполагает масштабное строительство новых базовых станций, главном образом, 4G – самого современного стандарта на сегодняшний день. В результате количество базовых станций 4G МТС в регионе увеличится на 60%. Ожидается, что суммарный объем инвестиций МТС в развитие сетей связи в крае на 2017-2018 годах составит порядка двух миллиардов рублей. Соответствующее соглашение было подписано с Правительством Красноярского края в апреле 2017 года в рамках XIV Красноярского экономического форума.