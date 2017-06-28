ITERBI оптимизировала инфраструктуру БД «Макшел-КМВ»

ITERBI завершила проект по оптимизации инфраструктуры баз данных SQL в компании «Макшел-КМВ». В результате удалось повысить производительность баз данных и сократить время отклика в 20 раз.

«Макшел-КМВ» специализируется на оптовой и розничной торговле бытовой химией и парфюмерно-косметической продукции. Сегодня компания активно развивает региональную сеть магазинов самообслуживания «Золушка», где ИТ-инфраструктура — одна из важных составляющих успеха. На первом этапе проекта по оптимизации баз данных специалисты ITERBI исследовали текущий ландшафт SQL-серверов. В процессе анализа выявили слабые места как в настройках системного уровня, так и в настройках сопутствующих систем. Консультанты ITERBI описали возможные риски, сильные и слабые стороны системы хранения данных и подсистемы виртуализации.

На втором этапе специалисты ITERBI помогли оптимизировать работу баз данных для получения максимальной скорости работы серверов «Макшел-КМВ» — в результате время отклика сократилось в 20 раз. В ходе проекта удалось определить причины замедлений в работе баз данных MS SQL, перенести служебные базы данных на отдельные дисковые массивы с последующей разбивкой файлов согласно рекомендациям Microsoft. Оптимизация ИТ-инфраструктуры позволила уменьшить объем баз на 20%.

«Для крупных торговых сетей, таких как «Золушка», очень важна работа с базами данных, так как там хранится вся информация об ассортименте и товарообороте магазина. Для повышения производительности и отказоустойчивости решений наши специалисты изучили риски и уязвимости развернутого ландшафта и подготовили рекомендации по возможным направлениям развития системы. Вместе с командой ИТ-департамента «Макшел-КМВ» мы в короткие сроки оптимизировали и модернизировали систему хранения данных» — сказал Александр Филимончик, ведущий консультант ITERBI по управлению IT.

«Мы довольны ходом и итогом проекта, специалисты ITERBI предоставили исчерпывающую информацию о преимуществах и недостатках нашей системы. Нам удалось значительно повысить производительность баз данных, и мы можем самостоятельно и своевременно реагировать на возникающие проблемы. Мы планируем продолжить сотрудничество с ITERBI в рамках мониторинга промышленных информационных систем и повышения их производительности и стабильности в работе» — отметил Константин Гаврилов, управляющий директор «Макшел-КМВ».