Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors

SAP и ГК Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами электроники, детских и спортивных товаров, объявили о запуске корпоративной системы адаптации и вовлечения персонала на базе SAP SuccessFactors. Реализацию проекта осуществляла компания ABC Consulting.

Облачная система SAP SuccessFactors теперь объединяет инструменты для подбора персонала, адаптации новых сотрудников, их совместной работы, обучения, контроля показателей, а также для управления талантами. Сегодня это полноценная площадка для комплексной работы с персоналом компании, которая насчитывает более 2000 пользователей из десятков городов России. Сотрудники используют также и мобильную версию решения.

С помощью новой системы ГК Inventive Retail Group решает задачи повышения вовлеченности работников магазинов в процесс корпоративной коммуникации и достижения целей бизнеса, увеличения прозрачности и упрощения процесса управления задачами сотрудников, снижения текучести кадров и ускорения адаптации нового персонала.

«Проект, реализованный совместно с ABC Consulting, позволил нам перейти на новый уровень построения открытой корпоративной культуры, повысить вовлеченность персонала, настроить систему адаптации сотрудников. Также мы сформировали общее пространство взаимодействия между всеми участниками процесса подбора персонала. Решение SAP SuccessFactors, и особенно возможности мобильной версии, помогли нам обеспечить технологичность и инновации в HR-процессах», - сказала Татьяна Гладюк, директор по персоналу ГК Inventive Retail Group.

«Проект способствует реализации стратегических целей нашего клиента – эффективно использовать человеческий капитал и все время повышать уровень сервиса в магазинах. С помощью SAP Jam Inventive Retail Group сможет сформировать культуру совместной работы в рамках отдельных электронных проектных групп, снизить расходы на техническую поддержку и сократить сроки адаптации новых сотрудников до 30 дней», — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Во время внедрения системы мы собирали обратную связь от сотрудников, что помогло нам лучше понять нужды ритейлера с разветвленной сетью монобрендовых магазинов и максимально точно настроить облачное решение. Даже на этапе подготовки к эксплуатации все настройки демонстрировались конечным пользователям, вносились правки и только потом осуществлялась финальная адаптация под бизнес процессы», — сказал Максим Рябов, генеральный директор ABC Consulting.

Inventive Retail Group уже несколько лет работает с системами SAP в части логистики, управления ассортиментом и финансового планирования. В дальнейших планах компании - настройки процесса целеполагания и оценки сотрудников.