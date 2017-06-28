Getac представила свой самый большой защищенный планшет

Getac представила полностью защищенный планшет A140 – самый большой и самый надежный планшет, когда-либо созданный компанией. Спроектированный в содружестве с одним из ведущих автопроизводителей, планшет имеет превосходный 14-дюймовый Full HD-дисплей с яркостью 1000 нит, приспособленный для работы при ярком солнечном свете. Доступный в комплектации с процессором Intel Core i5 или i7 с самыми высокими в классе показателями производительности и двойной батареей с функцией горячей замены для продолжительной работы, Getac A140 оснащен самыми современными технологиями безопасности, что в совокупности делает его самым надежным полностью защищенным планшетом, созданным для автомобильного сектора.

«В тесном сотрудничестве со своими клиентами Getac продолжает разрабатывать устройства, учитывая меняющиеся потребности рынка. Сегодня, как никогда, будь то автомобильная индустрия или другой требующий особого внимания сектор, такой как силовые структуры или промышленный комплекс, компании стремятся обеспечить быстрый и безопасный доступ к важной информации своим мобильным сотрудникам, работающим зачастую в сложных условиях. – сказала Ровина Ли (Rowina Lee), вице-президент по продажам компании Getac. – A140 обеспечивает пользователям не тольно такую возможность, но и значительно больше».

Getac A140 представлен в нескольких комплектациях, включающих фронтальную Full HD-камеру для видеоконференций, камеру задней панели с разрешением 8 Мп и светодиодной вспышкой для четкой фото- и видеосъемки, а также модуль беспроводной связи 4G LTE, обеспечивающий надежное соединение. Дополнительная компактная автомобильная док-станция позволяет экономно использовать пространство салона и благодаря встроенному тройному порту одновременно подключаться к антеннам WWAN и WLAN с высоким коэффициентом усиления, а также к GPS-антенне на крыше транспортного средства.

Getac A140 оборудован самыми надежными технологиями безопасности в классе защищенных планшетов. Платформенный модуль TPM 2.0, предназначенный для аппаратной защиты системы, осуществляет эффективное выявление любых признаков несанкционированного вторжения во время загрузки системы. На случай потери либо кражи имеется дополнительная функция Absolute DDS, позволяющая удаленно заблокировать все данные. Многофакторная аутентификация, включающая сканер отпечатков пальцев, а также считыватели смарт-карт и меток RFID, позволяет в полной мере использовать функции контроля доступа и защиты информации Microsoft Windows 10: Windows Hello, Microsoft Passport и Credential Guard.

Getac A140 демонстрирует высокие показатели производительности в классе защищенных планшетов благодаря использованию 6-го поколения процессоров Intel Skylake Core i5 и i7. В сочетании с Wi-Fi-модулем Intel 802.11ac, технологией Bluetooth 4.2 и аккумулятором с функцией горячей замены пользователи смогут в полной мере оценить эффективность планшета в любой ситуации.

14-дюймовый широкоэкранный дисплей, приспособленный для работы при ярком солнечном свете, создан с использованием революционной сенсорной технологии Lumibond® 2.0, которая обеспечивает высокую прочность, возможность работы под дождем и в печатках, а также управление с помощью стилуса.

Для удобства использования сотрудниками технических служб устройство получило эргономичный дизайн, обеспечивающий прочность и мобильность. Планшет прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD810G и IP65, что свидетельствует об устойчивости к падению с высоты менее 2 м, воздействию влаги, жидкостей, вибрации, ударов и экстремальных температур от -21°C до +60°С (в режиме работы) и от -40°С до +71°С (в режиме хранения). Ко всему прочему, новая док-станция Getac имеет регулируемый угол обзора для более удобной работы.

Для планшета A140 компания Getac предоставляет трехлетнюю комплексную гарантию bumper-to-bumper, покрывающую случайные повреждения и воздействие факторов окружающей среды.