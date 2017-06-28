ФК «РГС Инвестиции» переводит учетную систему на решение «Хомнет консалтинг»

«Хомнет консалтинг» объявила о переводе ФК «РГС Инвестиции» на учетную систему на ЕПС в рамках заключенного в мае 2017 г. между компаниями договора на реализацию требований Банка России в системе со специализированным решением «ХОМНЕТ:НФО».

Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности реализовать Положения Банка России в информационных системах. Для отражения в отчетности требований регулятора ФК «РГС Инвестиции» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» - «ХОМНЕТ:НФО».

«Решение компании «Хомнет консалтинг» стало для нас наиболее подходящим для решения задач, поставленных регулятором. Важно, что решение сочетает методику ведения учета по новым стандартам с автоматизацией бизнес-процессов, что значительно упрощает переход на ЕПС и позволяет изучить новшества на практике», - сказала Марина Маякова, главный бухгалтер ФК «РГС Инвестиции»

Специалисты ФК «РГС Инвестиции» осуществляют внедрение основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет консалтинг».