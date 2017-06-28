Cloud4Y предоставил Opia Limited в аренду виртуальные мощности

Cloud4Y объявил о предоставлении в аренду виртуальные мощности (IaaS) для маркетингового агентства мирового уровня Opia Limited.

Opia являются частью австралийского медиа-гиганта Village Roadshow Ltd и является отраслевым экспертом в области поощрения и лояльности потребителей. Компания проводит консультации по маркетинговому продвижению и разрабатывает стимулирующие акции с учётом бизнес-рисков. Среди клиентов Opia крупнейшие мировые ритейлеры и производители электроники.

Преимущества масштабируемого облака стали доступны для клиента без временных и финансовых потерь. Количество предоставленных ресурсов может быть быстро изменено как в большую, так и в меньшую в связи с изменившимися потребностями заказчика.

Оборудование корпоративного уровня (блейд-серверы IBM и NEC, СХД от NetApp, сетевое оборудование Juniper и других производителей), собственное оптическое кольцо высокой доступности с дублированием каналов, широкая сеть дата центров с уровнем безопасности TIER-3 и круглосуточная техническая поддержка обеспечивают бесперебойную работу облака Cloud4Y с уровнем SLA 99,95%.