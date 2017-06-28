Asus представила новую звуковую карту Xonar AE

Asus представила новую звуковую карту для геймеров Asus Xonar AE с интерфейсом PCI Express (PCIe). Новинка обеспечивает воспроизведение 7.1-канального звука высокого разрешения (192 кГц/24 бита). Высококачественный встроенный усилитель позволяет подключать к Asus Xonar AE наушники с сопротивлением до 150 Ом, что гарантирует высокую детализацию звука в играх.

Благодаря цифро-аналоговому преобразователю ESS 9023P (ЦАП), новая звуковая карта Asus Xonar AE обладает высоким соотношением сигнал-шум (110 дБ), обеспечивая сверхчистое звучание. Кроме того, в данной звуковой карте использованы специальный экран для защиты от электромагнитных помех и печатная плата с эксклюзивной технологией Asus Hyper Grounding, также снижающей чувствительность к воздействию помех. Этим достигается высочайшее качество сигнала.

Для пользователей, которые хотят полностью контролировать звучание, звуковую карту Asus Xonar AE оснастили сменным операционным усилителем, который можно легко заменить без пайки.

В комплект поставки компактной звуковой карты Asus Xonar AE входит программный пакет Sonic Studio, который предоставляет гибкую настройку всех нюансов звучания. Он включает в себя такие инструменты, как эквалайзер, балансировку звучания в отдельных каналах и др. В отличие от обычных утилит с многоэкранным интерфейсом, в которых настройка звука отнимает много времени, Sonic Studio имеет простой вид, а все необходимые элементы управления звуком размещены на одном экране, что делает настройку быстрой и легкой.

Программный комплекс Sonic Studio также включает в себя фирменную технологию шумоподавления Perfect Voice. В результате обеспечивается четкая передача голоса, даже в очень шумном помещении, что по достоинству смогут оценить профессиональные геймеры.

Карта Asus Xonar AE обеспечивает соотношение сигнал/шум выхода 110 дБ, соотношение сигнал/шум входа 103 дБ, коэффициент гармоник + шум выхода (1 кГц) менее 0,0018 % (-95 дБ), коэффициент гармоник + шум входа (1 кГц): менее 0,0022 %(-93 дБ) в диапазоне частот (-3 дБ, 24 бит 96 кГц) 10 Гц - 67 кГц. Размеры карты 153 x 127,62 мм.

Звуковая карта Asus Xonar AE успешно прошла тестирование Windows Hardware Quality Labs (WHQL) и обладает полной совместимостью с операционной системой Windows 10. Новинка уже доступна к покупке эксклюзивно в магазинах ДНС.