«Яндекс.Такси» научилось подсказывать удобные точки для встречи с водителем

«Яндекс» объявила о том, что приложение «Яндекс.Такси» научилось подсказывать пользователям удобные точки для встречи с водителем у аэропортов, вокзалов, торговых и безнес-центров, жилых комплексов, станций метро и транспортных развязок.

Зачастую у таких больших зданий и территорий несколько подъездов с разных сторон или сложная схема автомобильного движения. Например, любой железнодорожный вокзал — это большая площадь, практически полностью закрытая для машин. Места, где может остановиться такси, приходится искать самому, и сложно угадать, где в итоге будет ждать водитель.

«Чтобы пассажирам не приходилось тратить время на уточнения и поиск ориентиров, мы проанализировали истории поездок и нашли точки, откуда они на самом деле начинаются — то есть места, где водитель и пассажир нашли друг друга. Теперь приложение предлагает пользователю выбрать конкретное место на карте — машина будет ждать его именно там. В приложении такие места обозначены синими кружками», — отметил руководитель проектов «Яндекс.Такси» Михаил Таран.

В Москве удобные точки появятся около 10 000 зданий. Их количество будет всё время расти: для этого алгоритмы машинного обучения «Яндекс.Такси» анализируют истории поездок, а также проверяют, соглашаются ли пользователи с предложенными местами, как часто ими пользуются и какие координаты выбирают. Со временем удобные точки появятся во всех городах, где работает «Яндекс.Такси».

Часть пользователей приложения для iOS уже сейчас может воспользоваться подсказками, а в течение нескольких дней эта возможность появится у всех, кто поставил Яндекс.Такси на свой iPhone. Чтобы пользоваться удобными точками, приложение нужно обновить.

Версия для Android появится позже.

Посмотреть видеоинструкцию можно на Яндекс.Диске.